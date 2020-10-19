СМИ сообщили о заражении коронавирусом главы Верхнего Уфалея Веры Усковой

Ситуацию прокомментировали в администрации города.

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Сообщения о том, что глава Верхнего Уфалея Вера Ускова заболела коронавирусом, сегодня, 19 октября, появилось в региональных СМИ. Однако в администрации муниципалитета опровергли эту информацию. По словам сотрудника пресс-службы мэрии, сейчас Вера Ускова находится на больничном.



«Она на больничном, но подтверждения нет никакого. Ещё никакого диагноза нет, это всё раздули уже»,— прокомментировали сайту «Первый областной» в пресс-службе администрации Верхнего Уфалея.

Напомним, ранее коронавирус был выявлен у нескольких представителей областного правительства. В их числе вице-губернаторы Анатолий Векшин и Вадим Евдокимов, министры Леонид Одер и Павел Рыжий, а также мэр Магнитогорска Сергей Бердников.

Добавим, по состоянию на утро понедельника, 19 октября, в Челябинской области выявлено ещё 107 подтверждённых случаев коронавируса. Всего за период пандемии был зарегистрирован 18 621 случай заражения.