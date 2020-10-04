Вице-губернатор Челябинской области попал в больницу с коронавирусом

Отвечающий за внутреннюю политику Анатолий Векшин находится в ОКБ №3.

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Вице-губернатор Челябинской области Анатолий Векшин заразился коронавирусом, и попал в больницу. Об этом сам Векшин написал на своей странице в Facebook.



«Вид из окна на ближайшие 2 недели. Вот и я стал еще одной единицей в статистике заболевших коронавирусом. Огромное спасибо врачам ОКБ N 3, благодаря их труду и заботе чувствую, что иду на поправку. Болезнь очень тяжелая. У меня 35% поражения лёгких и двухсторонняя пневмония. По своему опыту скажу, что коронавирус — это не обычное ОРВИ, а очень тяжелая болезнь. Не слушайте тех, кто пренебрежительно относится к опасности пандемии и считает, что пора забывать об ограничениях и санитарной безопасности. Внимательно соблюдайте все меры предосторожности, а самое главное, берегите родных в преклонном возрасте. Желаю всем не оказаться на моем месте!», — написал господин Векшин.

По данным министерства здравоохранения региона, на утро воскресенья территории Челябинской области подтверждено 17106 случаев заболевания COVID-19. Прирост за сутки составил 94 случая (из них 7 — у школьников).

Распоряжением губернатора Челябинской области Алексея Текслера в регионе до 18 октября продлен режим повышенной готовности, действует «масочный» режим.