Еще один министр в Челябинской области заразился коронавирусом

Инфекция добралась до Павла Рыжего.

Послушать 00:00

Министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий тоже заразился коронавирусом. Глава ведомства лично подтвердил информацию «Первому областному», он также рассказал, что чувствует себя удовлетворительно и лечится дома на самоизоляции.

«Да, диагноз у меня подтвердился. В настоящее время я лечусь дома», — сообщил в разговоре с «Первым областным» сам Павел Рыжий.

Напомним, министр промышленности уже не первый член правительства, у которого была диагностирована новая коронавирусная инфекция. Ранее поступили сообщения о том, что COVID-19 подтвердился у вице-губернатора Анатолия Векшина и министра спорта Леонида Одера. На самоизоляцию и лечение от коронавируса ушел и глава Магнитогорска Сергей Бердников.