113 новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Челябинской области

От заболевания за минувшие 24 часа вылечились 139 человек.

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Ещё у 113 жителей Челябинской области нашли коронавирус. Таким образом, по официальной информации министерства здравоохранения региона, общее число больных COVID-19 увеличилось до 18 734. Также, согласно суточной статистике, инфекция подтвердилась у четверых школьников.



«Больных COVID-19 — 3 840 человек. За прошедшие сутки выписаны 139 человек. Всего 14 269 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 732 023. За прошедшие сутки — 4 575 тестов. Классов в Челябинской области, закрытых по предписанию Роспотребнадзора по выявленным случаям COVID-19 — 0»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

Четыре человека с коронавирусом умерли за минувшие сутки. У всех COVID-19 был выявлен как сопутствующее заболевание. Отметим, что все скончавшиеся были старше 75 лет.

«За прошедшие сутки умерли 4 человека. От COVID-19 — 0 человек. От других причин: атеросклеротическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных артерий, ковид сопутствующий — пациентка, 85 лет; внутрисердечный тромбоз, легочно-сердечная недостаточность, ковид сопутствующий — пациент, 78 лет; диффузный кардиосклероз при коронарном атеросклерозе, гипертоническая болезнь, ковид сопутствующий — пациентка, 88 лет; диффузный кардиосклероз, атеросклероз аорты, ковид сопутствующий — пациент, 81 год»,— добавили представители минздрава.

Напомним, до 1 ноября в Челябинской области сохраняется режим повышенной готовности. По всем вопросам о коронавирусе работает телефон горячей линии минздрава региона: 8 (351) 240-15-16.