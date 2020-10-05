Министр спорта Челябинской области Леонид Одер заразился COVID-19

Информацию о заболевании «Первому областному» подтвердили в ведомстве.

Послушать 00:00

Министр спорта Челябинской области Леонид Одер заразился коронавирусом. Об этом сегодня, 5 октября, сообщили местные СМИ. Данные о заболевании у руководителя минспорта «Первому областному» подтвердили в пресс-службе ведомства. В настоящий момент неизвестно, в каком именно состоянии находится глава спортивного министерства.



«Так и есть. Сейчас Леонид Одер в больнице, под присмотром врачей»,— подтвердил сайту «Первый областной» пресс-секретарь Министерства спорта Челябинской области Виталий Визаулин.

Это уже третий случай COVID-19 среди представителей власти в Челябинской области за прошедшие сутки. Напомним, ранее коронавирус был выявлен у вице-губернатора Анатолия Векшина и мэра Магнитогорска Сергея Бердникова. Заместитель главы региона лечится в ОКБ № 3, тогда как мэр города металлургов, по данным городской администрации, находится на самоизоляции дома.

По данным министерства здравоохранения региона, за прошедшие сутки выявлено 92 новых случая COVID-19. Сто человек излечились от заболевания. За весь период число инфицированных, согласно официальной статистике, составляет 17 198 южноуральцев.