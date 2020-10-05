Коронавирус подтвердился у мэра Магнитогорска Сергея Бердникова

Информацию подтвердили в пресс-службе городской администрации.

Послушать 00:00

Глава Магнитогорска Сергей Бердников заразился коронавирусом. Об этом стало известно сегодня, 5 октября. Информацию о заболевании градоначальника сайту «Первый областной» подтвердили в администрации города.



«COVID-19 подтвердился у главы города Магнитогорска Сергея Бердникова. Болезнь протекает в лёгкой форме, Сергей Николаевич лечится дома на самоизоляции»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе администрации Магнитогорска.

В пресс-службе администрации Магнитогорска «Первому областному» сообщили, что исполнять обязанности мэра на время отсутствия Сергея Бердникова будет Максим Москалёв, работающий на должности заместителя главы города-руководителя аппарата администрации. Напомним, это не первый случай заболевания коронавирусом среди представителей власти за последние дни. В воскресенье, 4 октября, инфекция подтвердилась у вице-губернатора Анатолия Векшина. Сейчас он лечится от COVID-19 в челябинской ОКБ № 3.

По данным минздрава, на утро понедельника, 5 октября, в Челябинской области выявлено 92 новых случая вируса. При этом из больницы было выписано 100 человек. За минувшие 24 часа от COVID-19 как от сопутствующего заболевания умерло 4 человека.