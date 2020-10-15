В СМИ появилась информация о заражении коронавирусом двух вице-губернаторов

О своём состоянии «Первому областному» рассказали сами Вадим Евдокимов и Егор Ковальчук.

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Ещё два сотрудника областного правительства заразились коронавирусом. Речь идёт о заместителях губернатора Егоре Ковальчуке и Вадиме Евдокимове. Информация об их болезни появилась сегодня, 15 октября, в ряде СМИ.



Факт болезни «Первому областному» подтвердил сам Егор Ковальчук, однако вице-губернатор уточнил, что врачи поставили ему диагноз ОРВИ. Сейчас он лечится дома, так как оснований для госпитализации нет. В свою очередь Вадим Евдокимов сообщил «Первому областному», что уже готовится к выписке после перенесенного коронавируса. Вице-губернатор подчеркнул, что чувствует себя прекрасно, и поблагодарил персонал ОКБ № 3 за внимательное отношение к пациентам.

«Врачи, работающие в этом учреждении, — настоящие профессионалы своего дела. Со следующей недели я готов вновь приступить к выполнению своих обязанностей. Увидимся на фестивале Юрия Башмета и на открытии двух выставок — Третьяковской галереи и Музея Московского Кремля. Берегите себя и своих близких, соблюдайте необходимые меры безопасности!»— добавил вице-губернатор Вадим Евдокимов.

Напомним, новости о коронавирусе в областном правительстве периодически появляются в СМИ. Среди тех, у кого подтвердился диагноз, — замгубернатора Анатолий Векшин, министр спорта Леонид Одер и руководитель министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий.

На текущий момент в Челябинской области подтверждено 18 182 случая COVID-19. Лечения в больницах продолжают 3 748 человек при суточном росте в 107 новых инфицированных и 136 выписанных.