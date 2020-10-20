Дополнительные койки для больных коронавирусом появились в Челябинске

Их разместят на базе ОКБ № 3.

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В Челябинске на базе ОКБ № 3 открыто ещё 26 дополнительных коек для больных коронавирусом. Об этом сегодня, 20 октября, на брифинге в областном правительстве рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт.



Всего, по словам первого замгубернатора, сейчас в регионе действует почти 6 000 коек для больных COVID-19. Кроме того, со вчерашнего дня в Октябрьском районе открыта ещё одна база долечивания.

«Сегодня мы имеем 5 849 коек на базе 27 медицинских организаций. С понедельника начала принимать пациентов база долечивания в Октябрьском районе, в Подовинном. Охват тестирования у нас 169 на 100 000 человек, это в тех нормативах, которые мы имеем. По КТ — 203 пневмонии, при этом ковидных пневмоний — 68% и КТ без паталогий — 17%. В принципе 17% — те люди, которые на КТ показали благоприятную картину и порядка 15% — просто бактериальные пневмонии»,— сказала Ирина Гехт.

Напомним, сейчас на Южном Урале каждый день выявляют более сотни заболевших коронавирусом, По информации оперативного штаба, на утро вторника, 20 октября, за прошедшие сутки зафиксировано 113 новых случаев заболевания. При этом 139 человек были выписаны из больниц. Лечение же, согласно официальной статистике, продолжают 3 840 южноуральцев.