Горбольницу № 8 в Челябинске перепрофилировали в ковидный госпиталь

В ГКБ № 1 начнёт работу ещё один компьютерный томограф.

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В Челябинске под лечение больных с коронавирусом отдадут целое медицинское учреждение. Для работы с ковидными пациентами полностью перепрофилируют горбольницу № 8. Об этом сегодня, 19 октября, на брифинге о распространении коронавируса на Южном Урале рассказала первый заместитель губернатора Ирина Гехт.



Помимо этого в регионе также готовится к открытию госпитальная база в Октябрьском районе. В Троицке такая уже начала функционировать. Кроме того, в челябинской горбольнице № 1 начнёт работу ещё один томограф. За счет увеличения времени работы аппаратов КТ планируется увеличение количества исследований до 1 500 в сутки.

«Для долечивания у нас работает центр на озере Смолино. Сегодня обсуждали с коллегами возможность проживания в обсерваторах, чтобы можно было изолировать людей, если в семье кто-то болеет», — добавила Ирина Гехт. Также, по словам Ирины Гехт, сейчас на Южном Урале для борьбы с COVID-19 развёрнуто достаточное количество коек. Резерв составляет около 25% в день. Первый вице-губернатор отметила, что переведённая сегодня в режим работы ковидного госпиталя горбольница № 8 дала дополнительные места.

Напомним, на утро понедельника, 19 октября, в Челябинской области выявлено ещё 107 подтверждённых случаев коронавируса. Всего за период пандемии был зарегистрирован 18 621 случай заражения. 14 130 южноуральцев вылечились от болезни, 578 скончались. За минувшие сутки выздоровели десять человек, семь — умерли.