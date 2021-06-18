Минздрав Челябинской области опроверг слухи о недопуске на занятия непривитых студентов

Но призвал молодых пройти вакцинацию

Из-за сложной эпидобстановки по коронавирусу регионы России вводят новые ограничения на это лето и призывают жителей к массовой вакцинации. Студентов московских вузов предупредили, что в сентябре непривитых, возможно, уже не допустят до очной учебы. Вероятность введения такой меры на Южном Урале оценил заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин. Свою позицию он высказал 18 июня во время пресс-конференции, посвященной приемной кампании в вузы.

«Последние дни, действительно, наблюдается подъем заболевания коронавирусом. Но темпы вакцинации высоки, и, возможно, нам удастся переломить ситуацию. Мы настоятельно рекомендуем абитуриентам, студентам поставить прививку. Но какие-то решения по организации учебного вопроса будет принимать региональный оперативный штаб по коронавирусу. Ближе к сентябрю и посмотрим», — заявил Евгений Ванин.

Напомним, ранее власти сделали заявление, что в последнее время молодежь также относится к группе риска по возможности заразиться коронавирусом.

По словам первого вице-губернатора области Ирины Гехт, около 40 процентов пенсионеров на Южном Урале уже привились от коронавируса, ковид им больше не угрожает. Заболеваемость растет за счет людей трудоспособного возраста, в том числе молодых. Около 23 процентов переносят болезнь бессимптомно, у 42 процентов южноуральцев ковид проходит в форме ОРВИ, ковидная пневмония развивается у 35 процентов пациентов. При этом именно молодые часто приносят болезнь в свои семьи и заражают близких.

А между тем уже на следующей неделе в Челябинске откроют памятник врачам-героям, которые боролись и продолжают сражаться с коронавирусом.

За прививку от коронавируса жителям области начали давать выходной. Педагогов теперь прививают на рабочем месте. Для вакцинации молодых власти области заказали вакцину «Спутник Лайт».

С 1 июля в поликлиниках будут проводить расширенную диспансеризацию для тех, кто перенес коронавирус.

Также в Челябинске стартовала вакцинация собак и кошек от коронавируса.

Все загородные детские лагеря перевели в режим обсерватора.