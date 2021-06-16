Челябинская область ждет новую вакцину от коронавируса «Спутник Лайт»

Рассказываем, для кого предназначен этот профилактический препарат

Власти Челябинской области отправили заявку на получение однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом в среду, 16 июня, на брифинге по коронавирусу заявила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«В России только начинается промышленный выпуск „Спутника Лайт“. Мы свою заявку на этот препарат уже отдали. Но пока непонятно, когда будут поставки», — заметила первый вице-губернатор.

В отличие от других «Спутник Лайт» вводят не дважды, а однократно. Это можно считать преимуществом препарата. Однако есть и существенные недостатки: эффективность вакцины составляет около 79 процентов, а иммунитет у привитого держится около полугода. Из-за этого «Спутник Лайт» рекомендуют использовать для формирования популяционного иммунитета в условиях эпидемии. В Челябинской области с его помощью надеются привлечь к вакцинации молодых.

«Чем быстрее появится „Спутник Лайт“, тем легче будет мотивировать и агитировать молодежь. Молодежь у нас сегодня крайне неактивна в плане вакцинации. Это нехорошо, так как именно молодые сейчас являются носителями инфекции, ведь в большинстве своем они продолжают вести активный образ жизни и не соблюдают масочный режим. Почти 70 процентов всех заражений в Челябинской области — это семейные очаги. И приносят туда болезнь либо дети-подростки, либо молодежь. Причем у более молодых коронавирус протекает бессимптомно или в форме ОРВИ, а более старшее поколение получает пневмонию», — говорит Ирина Гехт.

Ирина Гехт призвала молодежь более ответственно относиться к здоровью близких. И напомнила: даже при бессимптомном течении и легкой форме ковида болезнь оставляет последствия. Так, у 55% людей сохраняется синдром хронической усталости и другие неврологические нарушения.

Накануне Алексей Текслер предложил давать выходной всем привившимся от коронавируса южноуральцам. Предложение поддержала Федерация профсоюзов Челябинской области.