Власти Челябинской области отправили заявку на получение однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом в среду, 16 июня, на брифинге по коронавирусу заявила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.
«В России только начинается промышленный выпуск „Спутника Лайт“. Мы свою заявку на этот препарат уже отдали. Но пока непонятно, когда будут поставки», — заметила первый вице-губернатор.
В отличие от других «Спутник Лайт» вводят не дважды, а однократно. Это можно считать преимуществом препарата. Однако есть и существенные недостатки: эффективность вакцины составляет около 79 процентов, а иммунитет у привитого держится около полугода. Из-за этого «Спутник Лайт» рекомендуют использовать для формирования популяционного иммунитета в условиях эпидемии. В Челябинской области с его помощью надеются привлечь к вакцинации молодых.
«Чем быстрее появится „Спутник Лайт“, тем легче будет мотивировать и агитировать молодежь. Молодежь у нас сегодня крайне неактивна в плане вакцинации. Это нехорошо, так как именно молодые сейчас являются носителями инфекции, ведь в большинстве своем они продолжают вести активный образ жизни и не соблюдают масочный режим. Почти 70 процентов всех заражений в Челябинской области — это семейные очаги. И приносят туда болезнь либо дети-подростки, либо молодежь. Причем у более молодых коронавирус протекает бессимптомно или в форме ОРВИ, а более старшее поколение получает пневмонию», — говорит Ирина Гехт.
Ирина Гехт призвала молодежь более ответственно относиться к здоровью близких. И напомнила: даже при бессимптомном течении и легкой форме ковида болезнь оставляет последствия. Так, у 55% людей сохраняется синдром хронической усталости и другие неврологические нарушения.
Накануне Алексей Текслер предложил давать выходной всем привившимся от коронавируса южноуральцам. Предложение поддержала Федерация профсоюзов Челябинской области.