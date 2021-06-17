С июля в Челябинской области стартует диспансеризация для перенесших ковид

По показаниям будут делать КТ и замерять сатурацию

С 1 июля 2021 года в Челябинске стартует расширенная диспансеризация для перенесших коронавирус. Об этом в прямом эфире программы «Большая студия» на ОТВ заявила в среду, 16 июня, главный врач Челябинского областного Центра медицинской профилактики Ольга Агеева.

«С июля диспансеризация будет идти с приоритетом для лиц, перенесших ковид. Я бы хотела, чтобы южноуральцы, перенесшие эту инфекцию, понимали, что здоровье обязательно нужно проверить, тем более если остаются какие-то проявления. Среди прочего пациентам будут измерять содержание кислорода в крови (замерять сатурацию), добавляется эхокардиографическое исследование, компьютерная томография по показаниям. То есть диспансеризация будет прицельной для этой группы лиц», — сообщила Агеева.

Напомним, диспансеризацию населения возобновили 1 февраля. До этого она была приостановлена из-за сложной эпидобстановки и загруженности врачей.

В этом году показаться врачам настоятельно советуют тем, кто перенес коронавирус даже в бессимптомной форме.

«Я советую таким пациентам после выздоровления сдать общий и биохимический анализ крови, печеночные пробы, пройти ЭКГ и флюорографию. Все это можно сделать в рамках диспансеризации», — говорит начальник Челябинского областного госпиталя ветеранов войны, главный гериатр Челябинской области Татьяна Василенко.

Если вы не болели коронавирусом, диспансеризацию тоже стоит пройти, так как во время подобного обследования у пациентов нередко выявляют такие опасные заболевания как рак и сахарный диабет.

Кстати, для прохождения диспансеризации южноуральцы могут взять на работе один оплачиваемый выходной. А предпенсионеры и работающие пенсионеры по старости или выслуге лет даже два выходных дня.



Напомним также: на этой неделе губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил давать сотрудникам выходной день за прохождение вакцинации от коронавируса.

А с июля в Челябинской области стартует диспансеризация для перенесших ковид.