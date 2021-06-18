Памятник героям-медикам откроют в центре Челябинска уже на следующей неделе

На церемонию обещают пригласить врачей из «красной зоны»

Памятник героям-медикам откроют в Челябинске в следующий четверг, 24 июня. Такую дату анонсировал председатель комитета Заксобрания области по социальной политике Сергей Буяков. Накануне он лично проверил, как идет подготовка к монтажу монумента в челябинском сквере имени Андреевского.

«Совместно с администрацией города Челябинска было принято решение установить памятник в сквере имени Андреевского, где мы и побывали с инспекцией. Подготовка идет полным ходом: проведены все необходимые земляные работы, залит фундамент для будущей композиции», — рассказал Буяков.

Эскиз памятника утвержден попечительским советом при ЗСО. Композицию отлили на Каслинском заводе архитектурно-художественного литья. Памятник представляет собой фигуру медика, разрывающего коронавирус.





Правда, первоначально попечительскому совету приглянулся другой проект. Скульптура должна была представлять собой женщину-медика в защитной маске на фоне ветвистого дерева. Одна часть кроны символизирует жизнь, к ней тянется героиня постамента. Вторая часть дерева увядшая — без листьев и почек.







Памятник установят в сквере имени Андреевского на перекрестке улиц Воровского, Энгельса и Худякова. Степан Андреевский — легендарный врач, которого в XVIII веке прислали в Челябинск, чтобы понять природу бушевавшей здесь сибирской язвы. Андреевский решился на смелый эксперимент: он заразил себя сибирской язвой и на личном примере доказал эффективность прививки. Доктор рисковал жизнью, как и нынешние врачи, которые борются с коронавирусом.

