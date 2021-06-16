Вакцинация собак и кошек от коронавируса стартовала в Челябинске

В отличие от людей, животных прививают за деньги

В среду, 16 июня, в областном центре начали вакцинировать собак и кошек от коронавируса. О появлении такой услуги на своем сайте сообщает областное государственное бюджетное учреждение «Челябинская ветстанция».

«Мы с нетерпением ждали появления вакцины для защиты наших пациентов. Отслеживали ситуацию на рынке. Как только стало возможным приобретение вакцины, она стала доступной для жителей города Челябинска», — сообщает главный врач Челябинской ветстанции Иван Полосков.

Вакцину «Карнивак-Ков» (Carnivac-Cov) выпускают в России. Препарат предназначен для профилактики коронавирусной инфекции у пушных зверей, собак и кошек. Пушных зверей можно прививать с 3 месяцев, собак и кошек — с возраста полугода. Вакцину вводят два раза с интервалом в три недели. После этого нужно проводить ревакцинацию каждые полгода. Среди противопоказаний — беременность животного и первая неделя после родов. «Карнивак-Ков» также нельзя использовать одновременно с другими вакцинами.

В отличие от людей, для животных прививка платная. Одна доза вакцины в аптеке ветстанции стоит 377 рублей. Перед прививкой проводится осмотр животного. За него придется доплатить еще 350 рублей.

Кроме того, владельцы животных могут проверить своих любимцев на коронавирус. Полосков советует сделать такой анализ, если животное контактировало с больным человеком.

«Коронавирус может передаваться от человека к домашним животным. Вероятность перехода патогена невысока, но это очень опасно: штамм может мутировать, вернуться к людям и приобрести новые непредсказуемые качества, считают специалисты. Ранее китайские медики зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом у собаки. В Гонконге умер померанский шпиц, у которого дважды были выявлены положительные пробы на COVID-19», — замечает Иван Полосков.

Узнать подробнее о прививке и анализе на ковид можно по телефону: 8 (351) 214-14-14. Также по этому номеру идет запись на вакцинацию.

Кстати, ветеринары сразу предупреждают: за десять дней до прививки питомца нужно проглистогонить, иначе после введения препарата у него может начаться гастроэнтерит.

Между тем на Южном Урале отмечены признаки третьей волны эпидемии коронавируса. На этот раз инфекция угрожает не старикам, а молодым.

