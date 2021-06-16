Все детские загородные лагеря на Южном Урале перевели в режим обсерватора

Сотрудникам запретили покидать территорию после нескольких положительных мазков на ковид

В Челябинской области ужесточили правила работы загородных оздоровительных лагерей. Теперь они будут жить в режиме обсерватора: не только дети, но и сотрудники не должны покидать территорию в течение смены. В среду, 16 июня, о новой ограничительной мере на брифинге по коронавирусу рассказала первый-вице губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«Родительские дни в лагерях в этом году были отменены, но отдельным сотрудникам разрешалось выходить за территорию. После того как мы получили несколько положительных ПЦР-мазков на ковид, лагеря закрываются полностью. Они будут работать в режиме обсерватора», — заявила Ирина Гехт.

Лагеря при школах, по словам Гехт, продолжат работать по ранее объявленным правилам, так как здесь в основном находятся дети и взрослые из сложившихся коллективов — те, кто учится и работает в этой школе. Но сотрудникам городских лагерей теперь придется сдавать тест на ковид.

Напомним, в этом году родители могут получить кешбэк за отдых ребенка в загородном лагере. Как это сделать, мы рассказали на нашем сайте.