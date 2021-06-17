Челябинских учителей начали прививать на рабочем месте

Накануне бригада медиков выезжала в Образовательный центр № 5

Челябинск расширяет географию прививочных пунктов. Учителей теперь вакцинируют прямо на рабочем месте. Накануне 62 педагога сделали прививку от коронавируса в стенах родного Образовательного центра № 5, сообщает Минздрав Челябинской области.

Вакцинация в школе проводится для работников образовательных учреждений и организована с соблюдением необходимых мер профилактики.

«Летом у педагогов большая нагрузка: они заняты в организации государственной итоговой аттестации, работе школьных и загородных лагерей. Открытие вакцинального кабинета в стенах школы — это очень удобно для педагогов. Такой формат позволяет сэкономить время и оградить себя от лишних контактов», — рассказал директор Образовательного центра № 5 Евгений Марченко.

После прививки все педагоги получили дополнительный выходной день.

Поставить прививку от коронавируса сегодня можно в поликлинике по месту жительства, а также во время массовых акций в садовых товариществах, в ТРК, в вузах и на предприятиях города. По инициативе губернатора области Алексея Текслера многие работодатели готовы давать своим сотрудникам выходной сразу после прививки.

На этой неделе в городе также начали прививать от коронавируса кошек и собак.

А с 1 июля в регионе стартует расширенная диспансеризация для переболевших ковидом.