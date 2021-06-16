В Челябинской области растет число молодых пациентов с коронавирусом

А в это время старшее поколение защищает прививка

На Южном Урале отмечены первые признаки третьей волны эпидемии коронавируса. Об эпидситуации в регионе на специальном брифинге для журналистов в среду, 16 июня, рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«По стране в последнюю неделю фиксируется рост количества заболевших. Особенно активно этот процесс идет в Москве, Санкт-Петербурге, в Ростовской области, в Краснодарском крае, в Республике Крым. Всё это говорит о приходе третьей волны. Мы тоже стали фиксировать незначительный рост числа заболевших. При этом распределение заболеваемости по территории области неравномерное: примерно 65 процентов больных дают Челябинск, Магнитогорск, Миасс и Копейск. На Челябинск приходится около 30 процентов всех заболевших за неделю», — заявила Ирина Гехт.

По словам политика, сегодня меньше заражаются и болеют пожилые люди. Около 40 процентов пенсионеров на Южном Урале уже привились от коронавируса, ковид им больше не угрожает. Заболеваемость растет за счет людей трудоспособного возраста, в том числе молодых. Около 23 процентов переносят болезнь бессимптомно, у 42 процентов южноуральцев ковид проходит в форме ОРВИ, ковидная пневмония развивается у 35 процентов пациентов.

«Самое страшное, что многие люди продолжают вести привычный образ жизни, ходят на работу и распространяют инфекцию. У кого-то болезнь начинается бессимптомно или в форме ОРВИ, человек даже к доктору не обращается. А уже через неделю его увозят в больницу с пневмонией», — говорит Гехт.

Чтобы предотвратить третью волну пандемии на Южном Урале, Ирина Гехт призывает соблюдать меры предосторожности (носить маски, соблюдать дистанцию) и прививаться.

Регион уже получил и использовал около 350 тысяч доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (больше известный под торговой маркой «Спутник V»), «КовиВак» и «ЭпивакКорона». Также власти Челябинской области подали заявку на получение однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт», которой хотят прививать молодых. Чтобы привлечь людей в поликлиники, губернатор Алексей Текслер предложил предоставлять всем привившимся дополнительный выходной.

Кстати, в правительстве региона вакцинация идет ударными темпами. По словам Гехт, около 20 процентов сотрудников переболели коронавирусом и имеют высокие показатели антител, около 40 процентов — привились. Руководящий состав Челябинской области привит практически на сто процентов. Не отстают и сотрудники министерств. Активнее всего ставят прививки работники Минсельхоза. Возможно, к этому их подтолкнул печальный опыт: в феврале от ковида там скончался начальник одного из управлений.

Предполагая, что трудные времена еще не прошли, власти области не торопятся сворачивать ковидные базы. Уже на этой неделе вернуться к плановому режиму работы планировала челябинская ГКБ № 9, однако ковидный госпиталь на ее базе решили не закрывать. Основной объем пациентов с коронавирусом в эти дни принимает областная инфекционная больница в Малой Сосновке — она загружена на 100 процентов. Всего по области остаются 1617 ковидных коек, каждая десятая из них — свободна.

Журналисты спросили Ирину Гехт, есть ли в области случаи заражения коронавирусом после прививки.

«Прививку получили более 300 тысяч южноуральцев. И только 98 из них заболели. Причем болезнь проявилась в течение первых семи дней после введения первой или второй вакцины. Это говорит о том, что люди были инфицированы до прививки или имели контакт с зараженным человеком сразу после прививки. Защита от вируса формируется только тогда, когда человек прошел полный цикл вакцинации», — замечает Гехт.

По словам Ирины Гехт, значительно сократился инкубационный период коронавируса. Первые признаки заболевания проявляются не на 7—10-й день, а уже на четвертый, пятый. При этом 70% случаев заражения приходится на семейные очаги.

Массовая вакцинация помогла Челябинской области покинуть первую десятку регионов России, лидирующих по смертности от ковид.

«Наши показатели смертности на 2 процента ниже общероссийских. Хотя смертность у нас, безусловно, избыточная», — говорит Ирина Гехт.

Также Ирина Гехт пояснила, что мазки и кровь самых тяжелых больных сейчас посылают в специализированные лаборатории России, где анализируют штаммы коронавирса. Но пока новых не находили. За пределы области также отправлены биоматериалы людей, которых подозревают в повторном заражении новой инфекцией. Результаты этих анализов пока не готовы.

А между тем в Челябинск привезли отечественную вакцину от коронавируса для собак и кошек. В отличие от людей, привить питомца можно только за деньги. Рассказываем, где можно поставить прививку и сколько стоит такая услуга.