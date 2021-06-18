Число зараженных ковидом за сутки в Челябинской области приближается к сотне

В регионе растет количество свежих случаев коронавируса

Накануне в Челябинской области провели около девяти тысяч тестов на коронавирус. Болезнь выявили у 98 человек. Число положительных проб растет уже несколько суток. Это позволило властям региона говорить о первых признаках третьей волны коронавируса.

Всего, по данным Минздрава области, с начала пандемии болезнь диагностировали у 64 тысяч 612 человек. На больничной койке с коронавирусом остаются 2 тысячи 59 южноуральцев.

За прошедшие сутки выписали 108 пациентов с ковидом. За день от новой инфекции умерли семь человек. Всего с начала пандемии коронавирус и сопутствующие болезни унесли жизнь 2 тысяч 948 человек.

А между тем уже на следующей неделе в Челябинске откроют памятник врачам-героям, которые боролись и продолжают сражаться с коронавирусом.

За прививку от коронавируса жителям области начали давать выходной. Педагогов теперь прививают на рабочем месте. Для вакцинации молодых власти области заказали вакцину «Спутник Лайт».

С 1 июля в поликлиниках будут проводить расширенную диспансеризацию для тех, кто перенес коронавирус.

Также в Челябинске стартовала вакцинация собак и кошек от коронавируса.

Все загородные детские лагеря перевели в режим обсерватора.