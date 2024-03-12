Южноуральцы вернули 9,5 миллиарда рублей в виде налоговых вычетов

Возврат денег оформили на обучение, лечение и страхование

Жители Челябинской области в 2023 году вернули 9,5 миллиарда рублей из регионального бюджета в виде налоговых вычетов, сообщает пресс-служба УФНС. Спросом пользуются возвраты части потраченных денег на лечение, обучение, страхование и занятия спортом.

«Налоговыми вычетами могут воспользоваться физические лица — налоговые резиденты Российской Федерации, который получают доход и платят с него НДФЛ. Наиболее востребованными являются социальные налоговые вычеты по расходам на лечение, обучение, добровольное медицинское страхование, негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и страхование жизни, физкультурно-оздоровительные услуги», — уточнили в пресс-службе УФНС России по Челябинской области.

По декларациям о доходах в 2023 году 139 тысяч человек заявили социальные вычеты в общей сумме 8,8 миллиарда рублей, в том числе 52 тысячи налогоплательщиков воспользовались вычетами по расходам на обучение, 107,8 тысячи — социальным вычетом на лечение и покупку медикаментов. Для сравнения, по декларациям о доходах в 2022 году 84,2 тысячи человек заявили социальные вычеты в общей сумме 5,5 миллиарда рублей.

Для упрощения процедуры сбора документов с 1 января 2024 года для получения социальных налоговых вычетов по НДФЛ применяются справки об оплате услуг (уплате взносов), которые выдаются организациями и ИП, оказавшими услуги. Такие справки заменяют все остальные документы.

С 2025 года налоговые органы будут формировать предзаполненные заявления на получение социальных налоговых вычетов по НДФЛ в упрощенном порядке и размещать их в личном кабинете на сайте ФНС России.

Размеры социальных налоговых вычетов по НДФЛ, в том числе на медицинские услуги и обучение, были увеличены. Новые максимальные размеры социальных вычетов начнут применяться при подаче декларации по форме 3-НДФЛ за 2024 год в 2025 году, при получении вычетов у работодателя — в течение 2024 года. Предельный размер суммы расходов, с которой можно получить налоговый вычет на обучение ребенка (подопечного), увеличен с 50 тысяч рублей до 110 тысяч рублей.

Размер налогового вычета по расходам на обучение и медицинские услуги (кроме дорогостоящих), приобретение лекарств, фитнес-услуги, взносы в НПФ увеличен со 120 тысяч рублей до 150 тысяч рублей.

Информационное агентство «Первое областное» несколько раз публиковало инструкции по оформлению налоговых вычетов. Мы писали, как получить возврат части потраченных денег на покупку квартиры в ипотеку, ремонт нового жилья, обучение, занятия спортом, оформление путевки в детский лагерь, приобретение лекарств и платные медицинские услуги. Кроме того, рассказывали о том, почему южноуральцам могут отказать в получении налогового вычета.

