Челябинцы смогут оформить социальный налоговый вычет в упрощенном порядке

С 1 января 2025 года в ФНС достаточно предоставить справку

С 1 января 2025 года упрощен порядок предоставления социального налогового вычета по НДФЛ. Челябинцы смогут вернуть часть уплаченных налогов только по одной справке. Им не потребуется готовить пакет документов и подтверждать право на налоговый вычет. Об этом рассказали на семинаре в УФНС России по Челябинской области, который состоялся в преддверии Дня работника налоговых органов. Этот праздник отмечается в России 21 ноября.

«С начала 2025 года действует упрощенный порядок получения социальных налоговых вычетов по расходам на лечение, обучение, добровольное медицинское страхование, негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и страхование жизни, физкультурно-оздоровительные услуги», — сообщила начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС Елена Зотова.

Для упрощения оформления социального налогового вычета введен новый унифицированный документ — справка об оплате услуг (уплате взносов). Такие справки заменяют все остальные документы, которые ранее требовались для подтверждения права на вычеты. Они подтверждают понесенные после 1 января 2024 года фактические расходы граждан на оплату услуг. Компании, оказавшие услуги, обязаны по заявлению в свободной форме от гражданина (или его супруга/супруги) выдать справку либо направить сведения об оплате напрямую в налоговый орган.

«По сведениям о расходах налогоплательщиков, произведенных после 1 января 2024 года, поступивших в электронном виде, налоговые органы начиная с 2025 года будут формировать предзаполненные заявления на получение социальных налоговых вычетов по НДФЛ в упрощенном порядке и размещать их в личном кабинете на сайте ФНС России во вкладке „Вычеты“. В этом случае представление налогоплательщиком в налоговый орган справки в бумажном виде не требуется», — уточнила Елена Зотова.

По ее словам, до появления предзаполненного заявления в личном кабинете гражданам не требуется осуществлять каких-либо действий. Налогоплательщику предоставляется возможность воспользоваться социальными вычетами проактивно или в общем порядке по декларации 3-НДФЛ. Также до окончания налогового периода вычет можно получить у работодателя, уточнила Елена Зотова.

Количество граждан, получивших налоговый вычет в упрощенном порядке, ежегодно растет. Например, в 2021 году правом на получение имущественного налогового вычета в упрощенном порядке воспользовались 168 южноуральцев, а в 2024 году — уже более 6,8 тысячи.

Размер социальных налоговых вычетов увеличен. Новые максимальные суммы начнут применяться при подаче декларации по форме 3-НДФЛ за 2024 год в 2025-м, при получении вычетов у работодателя — в течение 2024 года. Предельный размер суммы расходов, с которой можно получить налоговый вычет на обучение ребенка (подопечного), увеличен с 50 тысяч рублей до 110 тысяч рублей.

Размер налогового вычета по расходам на свое обучение, приобретение лекарств, фитнес-услуги, по оплате независимой оценки своей квалификации, а также на расходы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, добровольного пенсионного страхования, добровольного страхования жизни и дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию — с 120 тысяч рублей до 150 тысяч рублей.

Инструкции по оформлению налоговых вычетов выходили на нашем сайте несколько раз. Они были посвящены разным расходам. Писали, как получить возврат части потраченных денег на покупку квартиры в ипотеку, ремонт нового жилья, обучение, занятия спортом, оформление путевки в детский лагерь, приобретение лекарств и платные медицинские услуги. Рассказывали также о том, почему жителям Челябинской области могут отказать в получении налогового вычета.