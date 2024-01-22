Жители Челябинской области могут вернуть часть потраченных на обучение денег

Рассказываем об условиях получения налогового вычета

Если вы, ваш супруг (или супруга), ребенок или родственник прошли какое-либо платное обучение, можно вернуть часть потраченных денег. Это называется налоговый вычет. Для получения средств есть несколько условий. Одно из важных — у образовательного учреждения должна быть лицензия на работу или другой подобный документ. ИА «Первое областное» по информации УФНС по Челябинской области сообщает, за что, в каком размере и по каким документам можно получить компенсацию части затрат на обучение.

Налоговый вычет — это возврат подоходного налога, который государство удерживает из вашей официальной, «белой» зарплаты. Он составляет 13%.

Кто может получить социальный налоговый вычет по расходам на обучение?

Возврат части средств может запросить гражданин, оплативший:



собственное обучение в любой форме (очная, вечерняя, заочная);

обучение своего ребенка в возрасте до 24 лет по очной форме обучения;

обучение опекаемого или подопечного в возрасте до 18 лет по очной форме обучения;

обучение бывшего опекаемого или подопечного в возрасте до 24 лет по очной форме обучения;

обучение родных брата или сестры в возрасте до 24 лет по очной форме обучения;

обучение супруга (супруги) по очной форме обучения (расходы с 1 января 2024 года).





Налоговый вычет можно получить по расходам на обучение не только в вузе, но и в других образовательных учреждениях. При этом не важно, какие они — государственные или частные. Это могут быть:

детские сады;

школы;

учреждения дополнительного образования детей (детские школы искусств, музыкальные школы, детско-юношеские спортивные школы);

учреждения дополнительного образования взрослых (курсы повышения квалификации, учебные центры службы занятости, автошколы, центры изучения иностранных языков).

С какой суммы можно получить налоговый вычет?

С 1 января 2024 года максимальная сумма расходов обоих родителей на обучение детей, опекаемых или подопечных увеличена с 50 тысяч рублей до 110 тысяч рублей в год. Максимальный совокупный размер расходов в налоговом периоде на собственное обучение, супруга, брата, сестры, вырос с 120 тысяч рублей до 150 тысяч рублей. Повышенные лимиты касаются расходов с 2024 года. Налоговые вычеты за обучение до 2024-го выплачиваются из расчета 50 тысяч и 120 тысяч рублей соответственно.

Расчет суммы вычета для примера. Человек поступил на второе высшее образование. Стоимость обучения в год — 100 тысяч рублей, а срок обучения — 3 года. Расходы, по которым можно получить социальный вычет, ограничиваются 150 тысячами рублей в год. Поэтому если заплатить сразу 300 тысяч рублей, то возврат составит всего 19 500 рублей: 150 000×13% = 19 500. Если оплата будет идти ежегодно по 100 тысяч рублей, то вычет за 3 года составит 39 тысяч рублей: (100 000×13%) х 3 = 39 000.





Какие документы нужно предоставить для получения налогового вычета за обучение?

Если вы сами подаете документы (так удобнее), то получение вычета возможно после окончания календарного года, в котором были расходы на обучение.

С 1 января 2024 года для подтверждения права на налоговый вычет необходимо предоставить в налоговую службу только справку об оплате образовательных услуг. Ее нужно получить в образовательной организации. Кроме того, в налоговую службу надо предоставить заполненную декларацию по форме 3‑НДФЛ. Если она заполняется до 25 февраля, может понадобиться справка от работодателя о полученных доходах и удержанных суммах налога за соответствующий год. При составлении декларации после 25 февраля данные о доходах и суммах удержанного НДФЛ будут отображаться в личном кабинете налогоплательщика.



Для получения налогового вычета за обучение до 2024 года нужно предоставить заполненную декларацию по форме 3‑НДФЛ, договор с образовательным учреждением, платежные документы, подтверждающие расходы, справку, подтверждающую очную форму обучения в соответствующем году (если это не указано в договоре) и документы, подтверждающие опекунство или попечительство (при оплате обучения опекаемого или подопечного).





Добавим, что в 2023 году южноуральцы получили 9,5 миллиона рублей в виде налоговых вычетов. Ранее ИА «Первое областное» рассказывало, как получить вычеты за покупку квартиры в ипотеку, ремонт жилплощади в новостройке, оформление путевки в детский лагерь, приобретение лекарств и платные медицинские услуги, занятия спортом. Кроме того, поясняли, почему челябинцам могут отказать в налоговом вычете.