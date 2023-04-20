«Отрицательное сальдо и ошибки в декларации»: почему челябинцам могут отказать в налоговом вычете

Корреспондент ИА «Первое областное» выяснил, как работает единый налоговый счет

Налоговые инспекции начали принимать заявления от челябинцев на получение налоговых вычетов. С помощью этого механизма можно вернуть деньги за платное лечение, покупку недвижимости, ипотеку и занятия спортом. Однако в этом году из-за перехода россиян на единый налоговый счет иногда происходят сбои. Наши читатели рассказали о случаях ошибочного начисления задолженности по налогам. Корреспондент ИА «Первое областное» разбирался, почему могут отказать в возврате НДФЛ.

Читатели ИА «Первое областное» сообщили об одной и той же проблеме при попытке получить налоговый вычет в 2023 году. Им пришли сообщения об отказе из-за отрицательного сальдо сразу по нескольким видам вычетов. При этом деньги позже поступили на карту. Почему произошла «ошибка», налогоплательщикам никто не объяснил.

«Я подавала в этом году документы на три разных вычета, по всем получила ответ об отрицательном сальдо. Пока пыталась что-то понять и дозвониться в налоговую по указанным номерам, на карту пришли два зачисления, которые суммарно почти были равны сумме, которая мне причиталась. Недосчиталась трех рублей. Почему так получилось, выяснять не стала. Как я узнала, такие сообщения с отказом приходили многим и в налоговой говорили, что это „ошибка“, велели просто ждать», — рассказала читательница ИА «Первое областное».





Так выглядит уведомление об отказе в предоставлении налогового вычета

Что такое отрицательное сальдо?

Отрицательное сальдо — это, грубо говоря, задолженность по налогам перед бюджетом. Чтобы разобраться, откуда она появилась, нужно заказать выписку операций по расчету с бюджетом в личном кабинете налогоплательщика или в налоговой. В отличие от справки, в ней содержится история платежей и начисленные налоги и взносы за определенный период. Положительное сальдо означает переплату по налогам и сборам.

Как сообщили в пресс-службе УФНС России по Челябинской области, жалобы от физических лиц и индивидуальных предпринимателей на некорректность сальдо не поступали. Отказы в возврате налога на доходы физических лиц есть, но они «носят единичный характер».

С чем могут быть связаны отказы в налоговом вычете?

Причинами чаще всего являются непредставление документов, подтверждающих право на вычеты, неверное заполнение деклараций, ошибки в размерах имущественных и социальных вычетов, ошибки в сумме стандартных налоговых вычетов.





Для исключения ошибок в заполнении деклараций по форме 3-НДФЛ налоговые органы области рекомендуют гражданам использовать личный кабинет налогоплательщика на сайте nalog.gov.ru. Получить доступ к сервису можно в любой инспекции при предъявлении паспорта. Также войти в сервис можно, используя учетную запись портала государственных услуг и квалифицированную электронную подпись.

«В первом квартале 2023 года инспекциями области более 100 тысячам физических лиц возвращено более 3,4 млрд рублей налога на доходы физических лиц. Это в два раза превышает значение первого квартала 2022 года и по сумме, и по количеству», — рассказали в УФНС.





Как работает единый налоговый счет?

Как сообщили читатели ИА «Первое областное», деньги по налоговым вычетам в 2023 году приходят почему-то из управления федерального казначейства по Тульской области. Оказывается, при введении системы единого налогового счета именно это ведомство было выбрано единственным оператором. Теперь все платежи зачисляются на счет УФК по Тульской области. Почему выбран именно этот регион, никто не знает. Возможно, там находится лучший в стране центр обработки данных.

С 1 января 2023 года в России ввели единый налоговый счет. Планировалось, что он позволит оплачивать налоги просто и без ошибок. Универсальная платежка с одинаковыми реквизитами появилась для всех налогов. Сроки сдачи отчетности и уплаты единые.

Если на ЕНС образовалась переплата, налогоплательщик может ее вернуть или перевести другому плательщику. Причем независимо от срока давности этой переплаты. Кроме того, благодаря единому сальдо расчетов с бюджетом арест с банковского счета снимается всего за день, а пени будут рассчитываться не по каждому налогу, а на общую сумму отрицательного сальдо.

Как рассказали в УФНС России по Челябинской области, проблем с доступом к единому налоговому счету сейчас нет. При этом возможны кратковременные отключения отдельных режимов интернет-сервисов. Причинами являются плановая модернизация системы и обновление программного обеспечения.

«В дальнейшем эта работа позволит упростить взаимодействие налогоплательщиков с налоговыми органами, повысить прозрачность проводимых операций по расчетам с бюджетом и минимизировать затраты на проведение налоговых платежей», — отметили в пресс-службе УФНС.

Ранее ИА «Первое областное» рассказывало, как можно получить налоговые вычеты за платное лечение, покупку недвижимости, ипотеку и занятия спортом. По ссылкам мы подробно объясняем, какие нужны документы и как не допустить ошибки, чтобы все не переделывать.