Как оформить налоговый вычет за покупку квартиры и ипотеку

Рассказываем, как получить от государства до 650 тыс. рублей

Если вы работаете официально, можно получить налоговый вычет за покупку квартиры и за проценты по ипотеке. Сумма может быть до 650 тыс. рублей. Рассказываем, кому положен возврат денег и какие нужны документы.





Что такое налоговый вычет?

Налоговый вычет — это возврат подоходного налога, который государство удерживает из вашей официальной, «белой», зарплаты. Он составляет 13%. Например, ваша официальная зарплата — 45 тыс. рублей. Каждый месяц вы платите (это делает бухгалтерия) налог 13%. Получается 5850 рублей. В год налогов накопится на 70 200 рублей.

По закону после покупки квартиры в ипотеку эти деньги можно вернуть себе. Делать это можно раз в год. Также можно получить вычет с покупки квартиры за собственные средства. Это делается один раз.

Если собственник квартиры не работает официально или платит налоги как ИП на упрощенной системе налогообложения, вернуть налог с помощью имущественного вычета нельзя.

Вычеты на покупку квартиры и за проценты по ипотеке связаны?

Нет, это две разные льготы. Обычно оформляют вычет за покупку квартиры, а потом — с уплаченных процентов. Вы, конечно, можете заявиться на оба вычета, но велика вероятность, что вашего налогооблагаемого дохода будет недостаточно. Вычет не может превышать суммы НДФЛ, которую заплатили с вашей зарплаты (в примере выше — 70 200 рублей).

Сколько денег можно получить по налоговому вычету?

260 тыс. рублей — максимальный налоговый вычет за покупку квартиры. Вычет можно получить с 2 млн рублей, потраченных на покупку или строительство жилья.

390 тыс. рублей — максимальный налоговый вычет за проценты по ипотеке. Вычет можно получить с 3 млн рублей, потраченных на погашение процентов по ипотеке.



Нужно помнить, что размер выплаты не может превышать сумму отчисленного подоходного налога.



Пример: ваш доход за год составил 600 тыс. рублей, а процентов по ипотеке вы заплатили на 1 млн. Да, у вас есть право на вычет с миллиона — 130 тыс. рублей. Однако полученного дохода хватит только на то, чтобы вернуть 78 тыс. рублей — 13% от 600 тыс. рублей.

Бывают случаи, когда использовать весь вычет за год не получается. В таком случае остаток вычета можно переносить на следующие годы до тех пор, пока налогоплательщику не вернут всю сумму уплаченного НДФЛ. Растягивать вычет можно на любой период, пока государство не вернет всю причитающуюся вам сумму.

Для удобства можно воспользоваться онлайн-калькулятором от Консультационного центра ДОМ.РФ. Он поможет рассчитать предварительную сумму налогового вычета.

Важно!

Налоговый вычет по расходам на приобретение или строительство жилья и уплату процентов по взятому на его покупку кредиту не предоставляется по расходам, которые были покрыты за счет материнского капитала.

Не удастся получить имущественный вычет при покупке квартиры у родственников (взаимозависимых лиц). К таким лицам относятся: супруг (супруга), родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), братья и сестры, опекун и подопечный. При покупке недвижимости у тещи или брата жены получить вычет можно.

Нельзя получить вычет по унаследованной или подаренной квартире, ведь вы ничего не потратили, а значит, не уменьшили налогооблагаемую базу.



Какие документы нужны для оформления вычета?

• Декларация 3-НДФЛ

• Справка по форме 2-НДФЛ

• Выписка из ЕГРН

• Договор купли-продажи или договор долевого участия

• Договор на получение ипотечного кредита (для вычета по ипотеке)

• Справка об уплаченных по ипотеке процентах (для вычета по ипотеке)

Подать заявление на налоговый вычет можно на сайте Федеральной налоговой службы в личном кабинете.