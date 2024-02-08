Южноуральцам стало проще оформить налоговый вычет за занятия спортом

Инструкция ИА «Первое областное», как вернуть часть потраченных денег

Социальный налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги в России появился в 2022 году. С 1 января 2024-го начала действовать упрощенная схема получения возврата части расходов на занятия спортом. Увеличился и размер выплаты — до 150 тысяч рублей. Нововведения касаются расходов с 2024 года. Если физкультурно-оздоровительные услуги оплачивались до этого — налоговый вычет выплачивается по старым условиям. Информагентство «Первое областное» рассказывает, как получить часть денег, потраченных на занятия спортом.

Получить налоговый вычет могут граждане, сами занимающиеся спортом, за своих детей в возрасте до 18 лет (или до 24 лет, если обучаются по очной форме), за подопечных до 18 лет.

Самое важное — организация, предоставляющая физкультурно-оздоровительные услуги, должна быть в перечне министерства спорта РФ. В списке на 2024 год находится более четырех тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей. Из Челябинской области в этот перечень внесено почти 50 организаций. Это значит, что, занимаясь там фитнесом, посещая бассейн или другие секции, можно получить налоговый вычет.





Для упрощения оформления выплаты был принят федеральный закон. Он ввел унифицированный документ, который подтверждает фактические расходы на физкультурно-оздоровительные услуги и заменяет все другие документы, ранее подтверждавшие право на вычет.

С 1 января 2024 года увеличены и лимиты. Вычет вырос с 120 тысяч рублей до 150 тысяч рублей в год. К расходам, оплаченным до 2024 года, применяется прежняя планка. Сумма возврата составит 13% от трат на занятия спортом, но не больше указанных лимитов.

Социальный налоговый вычет можно оформить несколькими способами. Простой — предоставив в налоговую инспекцию по месту жительства заполненную налоговую декларацию по форме 3‑НДФЛ и комплект документов, подтверждающих право на получение социального вычета (копию договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг и кассовый чек).

Можно оформить налоговый вычет и через работодателя. Для этого нужно подготовить копию договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг и кассовый чек. Затем нужно передать в налоговую службу по месту жительства заявление, чтобы получить уведомление о праве на социальный налоговый вычет. Важно приложить копии подтверждающих документов. Через 30 календарных дней уведомление можно будет получить. Этот документ следует передать работодателю. Уведомление будет являться основанием для неудержания НДФЛ из суммы выплачиваемых физическому лицу доходов.

Сведения о расходах могут направить в налоговый орган и сами организации, которые предоставляют физкультурно-оздоровительные услуги.





По данным челябинской налоговой службы, в 2023 году жители региона получили в виде налоговых вычетов 9,5 миллиона рублей. Информагентство «Первое областное» ранее сообщало, как получить вычеты за покупку квартиры в ипотеку, ремонт жилплощади в новостройке, обучение, оформление путевки в детский лагерь, приобретение лекарств и платные медицинские услуги. Кроме того, публиковали информацию о том, почему челябинцам могут отказать в налоговом вычете.