Владимир Путин анонсировал двукратный рост налогового вычета на детей

Президент поручил упростить получение такого вычета

В России будет увеличен налоговый вычет на второго и последующих детей. По предложению президента Владимира Путина он вырастет вдвое, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Предлагаю увеличить в два раза, до 2 800 рублей, налоговый вычет на второго ребенка и до 6 000 — на третьего и последующих детей», — обратился Владимир Путин к Федеральному собранию.

Увеличение размера социальных налоговых вычетов, по словам президента, даст российским семьям возможность решать самые важные, насущные проблемы.

Также глава государства обозначил необходимость упростить получение такого вычета: назначать его автоматически, без предоставления справок.

Добавим, Владимир Путин обратил внимание на то, что в предстоящие годы поддержке семей, особенно многодетных, будет уделяться особое внимание.