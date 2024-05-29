Налоговая реформа не коснется челябинцев с доходом менее 200 тысяч рублей

Минфин РФ раскрыл подробности нововведений

Налоговая реформа не коснется челябинцев с доходом менее 200 тысяч рублей в месяц. Для жителей, которые в год зарабатывают до 2,4 миллиона рублей, процент НДФЛ останется прежним. Изменения ждут только россиян с высокими доходами, сообщает Центр развития региона со ссылкой на разъяснения Минфина РФ.

По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, налоговая реформа затронет лишь 3,2% работающего населения. Это примерно 2 миллиона человек. Для доходов от 2,4 до 5 миллионов рублей в год НДФЛ будет 15%, от 5 до 20 миллионов в год — 18%, от 20 до 50 миллионов — 20%, от 50 миллионов — 22%.

«При разработке поправок мы опирались на рекомендации Госдумы. Предлагаемые изменения позволят обеспечить стабильные и предсказуемые условия для граждан, бизнеса и регионов на ближайшие шесть лет. И даст рост экономического благосостояния страны», — отметил Антон Силуанов.

Завкафедрой социально-гуманитарных наук Южно-Уральского государственного медицинского университета Мария Егорова обратила внимание, что в отличие от России в других странах люди платят высокие налоги даже с маленькой зарплатой.

«Сейчас повышение НДФЛ коснется небольшого количества россиян. И если в год вы заработали больше 2,4 миллиона рублей, налог не будет считаться от общего дохода. 15% нужно будет заплатить только от суммы, которая превысила порог», — пояснила Мария Егорова.

По ее словам, увеличение ставок НДФЛ никак не отразится на росте цен.

Также в материалах Минфина говорится, что порядок налогообложения останется прежним для участников СВО. Они без изменений будут платить НДФЛ 13%. Не коснется модернизация и налогов, которые платят самозанятые. А вот для малоимущих семей с двумя детьми за счет возврата части НДФЛ ставка будет 6%. Такую выплату смогут получить около половины российских семей.

Среди предлагаемых изменений также увеличение ставки от продажи недвижимости. На сумму больше 2,4 миллиона рублей налог увеличат до 15%.

«Мы видим, что у россиян сегодня есть существенная разница в доходах. И повышение налога позволит не только пополнить бюджет страны и решить важные социальные задачи, но и в какой-то степени уравняет население. Изменения затронут тех, чьи профессии востребованы на рынке труда. Это айтишники, высококвалифицированные специалисты, ну и, конечно же, руководители», — говорит вице-председатель челябинского областного отделения «Опоры России» Елена Фасахова.

О необходимости введения прогрессивной шкалы в системе налогообложения говорил президент РФ Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию РФ.