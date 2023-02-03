Лечили зубы в частной клинике, оплачивали оздоровительные процедуры в санатории или, может, покупали лекарства по назначению врача? Значит, вы имеете право на налоговый вычет. Корреспондент ИА «Первое областное» изучил комментарии экспертов и узнал, кому положены выплаты, сколько денег можно вернуть и какие нужны документы.
Как отмечают эксперты правительственного портала «Объясняем.рф», вычет можно получить, если вы работаете официально и платите подоходный налог в размере 13%. Что важно знать о нем:
• Оформить вычет можно за себя, супруга или супругу, детей в возрасте до 18 или 24 лет, если они обучаются по очной форме.
• Заявление можно подать через налоговую или работодателя, главное — уложиться в сроки: не позднее трех лет после года, в котором оплатили лечение.
• Если вы обратились к своему работодателю, то для выплаты налогового вычета он перестанет удерживать НДФЛ, пока не вернет вам все положенные деньги.
• Остаток налогового вычета на другой год перенести нельзя.
Сколько можно вернуть денег, потраченных на медицину?
15 600 рублей — максимальный налоговый вычет в год. Его можно вернуть со 120 000 рублей затрат на лечение и лекарства.
За какие услуги можно получить вычет?
• Обследования (в том числе УЗИ и медицинские анализы);
• приемы врачей;
• лечение и протезирование зубов;
• лечение в санатории;
• хирургическое лечение;
• ведение беременности, платные роды;
• заключение договора ДМС;
• добровольное пенсионное страхование;
• добровольное страхование жизни.
Какие документы нужны для вычета за лечение?
• Договор с медучреждением, копия лицензии;
• справка об оплате медуслуг;
• декларация 3-НДФЛ;
• справка о доходах 2-НДФЛ.
Какие документы нужны для вычета за оплату лекарств?
• Рецепт от врача на медикаменты;
• чеки, подтверждающие оплату;
• декларация 3-НДФЛ;
• справка о доходах 2-НДФЛ.
Пример расчета
Предположим, вы купили в 2022 году лекарства на 10 000 рублей и вылечили зубы в частной клинике за 25 000 рублей. После подачи декларации 3-НДФЛ в 2023 году вы сможете вернуть: (10 000 + 25 000) x 0,13 = 4 550 рублей.