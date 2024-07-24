В начале сентября на улицы Миасса выйдет пять новых троллейбусов «Синара»

В город доставят машины с увеличенным автономным ходом

До 30 августа этого года в Миасс доставят пять троллейбусов «Синара-6254». Машины с увеличенным автономным ходом в город привезет «Торговый дом СТМ». Он победил в аукционе, который проводила администрация Миасса. Контракт на поставку уже заключили, указано на сайте госзакупок. Стоимость — 174,1 миллиона рублей. После настройки и обкатки в местном депо троллейбусы начнут перевозку жителей и гостей Миасса. Это произойдет в первых числах сентября, сообщает пресс-служба Миндортранса Челябинской области.

Об обновлении троллейбусного парка в Челябинске и Миассе до конца года во время обращения к депутатам Законодательного собрания региона говорил губернатор Алексей Текслер. В столице Южного Урала на трех маршрутах пассажиров перевозит уже 41 современный троллейбус.

Троллейбусы выпускают на Челябинском заводе городского электрического транспорта. Основной заказ — для областного центра, 168 машин.

«На увеличение парка троллейбусов в Миассе были направлены средства областного бюджета. Завод-поставщик троллейбусов „Синара“ работает в Челябинске, поставляет большую часть своей продукции у нас в регионе. Это значит, что запуск новых машин на линию будет выполнен качественно и в срок», — рассказывает министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев.

Однако троллейбусы намерены выпускать для всей страны, потому что потребность в таком транспорте большая. Обкатку современной российской машины проводили в Калининграде и в Миассе, куда в итоге и отправится новый транспорт.

«Заключение договора на поставку наших машин в Миасс — логичный и ожидаемый шаг. В прошлом году город больше месяца тестировал троллейбус на маршруте № 3, в результате чего техника успешно преодолела более 2,5 тысячи километров. Наши коллеги смогли оценить и автономный ход троллейбуса — часть испытаний проходила на территории без контактной сети. Это очень удобная опция для городов, у которых есть потребность в продлении маршрутов, но нет возможности обеспечить строительство необходимой инфраструктуры. Уверен, что троллейбусы справятся со своей задачей на отлично, и буду рад обсудить возможность расширения поставки с коллегами при необходимости», — отмечает генеральный директор компании «Синара — Городские Машины» Сергей Шунин.

Недавно челябинские троллейбусы получил Ярославль. Для этого города изменили цвет — машины желто-оранжевые.

Троллейбусы «Синара» имеют автономный ход 20 километров. Это значит, что транспорт может ездить без подключения к контактной сети в районах, где нет проводов. Среди других особенностей — низкий пол, возможность наклона для более удобного входа в салон, откидная аппарель для маломобильных граждан, расширенные дверные проемы, увеличенная площадь остекления, системы информирования, видеонаблюдения, ГЛОНАСС, климат-контроля и пожаротушения, USB-слоты для подзарядки мобильных устройств.

Двери оборудованы системой «антизажим», которая предотвращает возможное травмирование пассажиров при посадке и высадке. Машины обладают системами адресного открытия дверей и автоматического управления штангами. Отличаются троллейбусы и повышенной плавностью хода. Количество сидячих мест с антивандальным покрытием — 33, а общая вместимость — до 96 человек.

Кстати, водитель челябинского троллейбуса рассказывала ИА «Первое областное» о том, почему в этих красных машинах не падают пассажиры.

За пять лет, по данным министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, муниципалитеты получили 671 новую машину (автобусов — 443, трамваев — 266, троллейбусов — 31). Они уже перевозят пассажиров. План на 2024 год — 630 машин, в том числе 408 автобусов, 153 троллейбуса и 69 трамваев. Населенные пункты получили уже 212 единиц транспорта. Остальное поступит до конца года.