Эксплуатацию нового троллейбусного депо в Челябинске планируют начать в августе 2024 года

О планах развития инфраструктуры рассказали на выставке «Иннопром»

Опытную эксплуатацию троллейбусного депо № 1, включающую пусконаладочные работы, планируют начать в Челябинске в августе текущего года. Строительство комплекса идет на улице Артиллерийской возле трамвайного депо на месте его службы пути. Затем намерены активизировать реконструкцию депо № 2 на Свердловском тракте. О планах группы «Синара» в рамках транспортной концессии в Челябинске на выставке «Иннопром-2024» рассказал руководитель обособленного подразделения Илья Таболин.

«Строим одно новое троллейбусное депо. Его не хватает, чтобы сократить нулевые или холостые пробеги транспорта. Реконструируем большое депо № 2. <...> Депо № 1 находится в высокой стадии готовности. В августе планируем начать его эксплуатацию. Это сложный технический объект. Он будет важной вехой в реализации проекта, потому что позволит по-новому осуществлять сервис для подвижного состава и выпускать побольше маршрутов»,— сообщил Илья Таболин.





Новое депо будет включать трехэтажный административно-бытовой и главный производственный корпуса, блочную тяговую подстанцию, автоматическую мойку и площадку для 40 троллейбусов (количество машин можно будет увеличить за счет расширения территории). Участок под комплекс предоставили в рамках концессионного соглашения. В составе депо № 2 — административно-бытовой и главный производственный корпуса, блочная тяговая подстанция, автоматическая мойка, площадка на 150 троллейбусов, склады и диспетчерская.





Троллейбусное движение в Челябинске началось 5 декабря 1942 года. Депо № 1 ранее находилось на улице Артиллерийской ближе к проспекту Ленина. Комплекс работал с 1959 по 2012 год, трансформировавшись в торговый и развлекательный объект. Второе депо было открыто в 1975 году и до сих пор действует. Еще в Челябинске на выезде в сторону Копейска существовало депо № 3 — с 1988 по 2011 годы. Сейчас оно занято производством.





Кроме того, во время лектория на стенде «Синары» Илья Таболин сообщил о планах запустить локальный кольцевой маршрут № 25 в Ленинском районе и магистральный маршрут № 14 между Металлургическим районом и парком Гагарина. Вместе с этим в текущем году планируют завершить сертификацию электробуса «Синара-6253», который представили на «Иннопроме-2024». Такой транспорт появится в Магнитогорске.





Концессионное соглашение правительство Челябинской области и компания «Синара — городские транспортные решения Челябинск» подписали в октябре 2021 года. Документ предусматривает реконструкцию, строительство и модернизацию 30 тяговых подстанций (в том числе для продления маршрутов), реконструкцию и строительство контактной сети протяженностью почти 77 километров, строительство и реконструкцию двух депо, поставку 98 троллейбусов с увеличенным автономным ходом и 70 — с аварийным.





«Концессия — это яркий пример государственно-частного партнерства и якорный проект группы „Синара“ по модернизации городского транспорта в городе-миллионнике. Это единственный подобный проект по объемам и по структуре модернизации. У него есть своя идеология, которая соотносится с концепцией устойчивого развития группы „Синара“, — экологичность, энергоэффективность, комфорт горожан, повышение транспортной доступности, улучшение условий труда, формирование нового облика города и, как следствие, повышение туристической привлекательности»,— пояснил Илья Таболин.





Челябинский завод городского электрического транспорта, где выпускают красные троллейбусы, открыли в первой половине марта 2023 года. Предприятие создали за восемь месяцев. Производственная мощность — 350 машин в год. Для Челябинска там соберут 168 троллейбусов. 41 новая машина уже выведена на улицы города. 1 сентября 2023 года запустили движение по маршруту № 19 «Парк Гагарина — Первоозерный» (позже был продлен до улицы Мамина), 1 марта 2024-го — № 12 «Улица Молдавская — АМЗ», а 1 июля — № 10 «Парк Гагарина — Солнечный берег». Рост пассажиропотока на 19-м маршруте превысил 62%, а на 12-м — 75%. За менее чем 10 месяцев перевезли более 2 миллионов пассажиров.