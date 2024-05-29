Челябинские троллейбусы отправились в Ярославль

В ближайшее время транспорт выйдет на городские маршруты

Челябинские троллейбусы «Синара-6254» будут работать в Ярославле. Партию низкопольного колесного электротранспорта гендиректор компании «СИНАРА — Городские Машины» Сергей Шунин торжественно передал в распоряжение города.

После пусконаладочных работ пять ярких машин (троллейбусы для Ярославля выполнены в желто-оранжевой цветовой гамме) выйдут на маршруты, и ярославцы смогут оценить их удобство, эргономичные сиденья, систему «антизажим» и повышенную плавность хода. Машины рассчитаны на одновременную транспортировку 90 человек (из них 33 смогут ехать сидя). Добавим, система управления новыми троллейбусами имеет ряд отличительных особенностей, поэтому их водителям предстоит пройти специальный инструктаж.

«Троллейбусы соответствуют современным требованиям комфортности и безопасности, так что надеюсь, горожане и эксплуатирующий персонал останутся довольны», — прокомментировал Сергей Шунин.

Напомним, Челябинский завод городского электротранспорта выполняет якорный заказ для южноуральской столицы — 168 единиц техники (98 — с функцией увеличенного автономного хода). В данный момент на городские маршруты № 19 и 12 ежедневно выходят 30 новых троллейбусов. Ранее троллейбусы «Синара» проходили тестовую эксплуатацию в Калининграде и Миассе.