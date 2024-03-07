Как рождается челябинский троллейбус

На Челябинском заводе городского электротранспорта (входит в «Синара — Городские Машины») показали процесс создания машины

На улицах южноуральской столицы становится все больше «красных троллейбусов» — под таким народным названием работают машины «Синара-6254» на 19‑м, а теперь и на 12‑м маршрутах. По отзывам пассажиров, ход у машины мягкий, двери — широкие, сиденья — удобные, да и смотреть на троллейбус приятно благодаря его мягким очертаниям. К годовщине запуска завода городского электрического транспорта — фоторепортаж ИА «Первое областное» о том, как рождается челябинский троллейбус.

Напомним, ЧЗГЭТ запущен год назад — в марте 2023 года. Предприятие полного цикла по выпуску троллейбусов и в перспективе электробусов было организовано за восемь месяцев. Это первая подобная производственная линия в Уральском федеральном округе. Общая сумма инвестиций в проект составила 1,2 миллиарда рублей.

На заводе выпускают модель троллейбуса собственной конструкторской разработки — «Синара‑6254».

Первоначальная производственная мощность — 350 единиц техники в год, в дальнейшем возможно увеличение выпуска до 1200 единиц.

Технологическая цепочка включает все необходимые участки: заготовительное производство, сварочный участок, камеры для антикоррозионной обработки каркаса кузова, сборку и диагностический комплекс, в который входят испытательный блок и сдаточный участок.

Завод реализует кооперацию с предприятиями Челябинской области в следующих направлениях: литье и механическая обработка деталей; тяговое и силовое оборудование; колесные диски; элементы из композитных материалов; метизы и прочие крепежные изделия.

Сегодня предприятие сосредоточено на выпуске машин для обновления троллейбусного парка Челябинска в рамках концессионного соглашения, подписанного в октябре 2021 года. Соглашение предполагает комплексную модернизацию и последующую эксплуатацию троллейбусной инфраструктуры столицы Южного Урала.

С 1 сентября в рамках проекта «Челябинский троллейбус» новый подвижной состав работает на магистральном маршруте № 19. По итогам полугода пассажиропоток составил порядка 1,2 миллиона человек, что на 40% больше, чем в аналогичный период предыдущего года, когда на линии работал старый подвижной состав.

С 1 марта еще 18 машин выпустили на 12-й маршрут. Всего для Челябинска будет выпущено 168 троллейбусов, в 98 из которых предусмотрена система увеличенного автономного хода — это значит, троллейбус может проехать до 20 километров без проводов. Благодаря этому будут продлены маршруты в отдаленные и новые микрорайоны города.

Удобство использования транспорта обеспечивают 100% низкий уровень пола, эргономичные кресла, системы информирования, дополнительное освещение, увеличенное количество мест для сидения. Системы климат-контроля в кабине водителя и пассажирском салоне реализованы раздельно. Расширенные дверные проемы (1400 мм по каркасу) гарантируют комфортную и быструю посадку и высадку пассажиров. Машина оборудована откидной аппарелью, которой могут воспользоваться маломобильные группы населения. Двери оснащены системой «антизажим». Предусмотрена функция книлинга — возможность наклона корпуса машины на остановках. Салон оборудован USB-слотами для зарядки мобильных устройств.

Отдельное внимание разработчики уделили созданию комфортных условий труда водителей подвижного состава.

Кабина водителя в троллейбусе «Синара‑6254» — это современное рабочее пространство с климат-контролем, эргономичным сидением с возможностью регулировки, мультифункциональным рулем и широким дисплеем, который отображает всю информацию, формируемую в процессе управления машиной. Троллейбус оснащен комплексом активной безопасности и помощи водителю, в том числе антиблокировочной системой, камерами, датчиками дождя и света.