Водитель троллейбуса стал самой востребованной профессией в Челябинской области

Рейтинг наиболее дефицитных специалистов представила Контрольно‑счетная палата

Самая востребованная рабочая профессия в Челябинской области — водитель троллейбуса. Также в топ-3 входят слесарь-электромонтажник и осмотрщик вагонов, выяснили аналитики Контрольно-счетной палаты Челябинской области.

«В основе исследования — коэффициент востребованности, который рассчитывается на рынке труда для каждой профессии. По данным на 1 июля, у водителя троллейбуса коэффициент достиг 310, у слесаря-электромонтажника — 188, осмотрщика вагонов — 116,7», — уточнили в КСП.

Среди служащих в регионе наиболее востребованы врачи (524), инженеры-электроники (64), инженеры-проектировщики (53). Высокий спрос на учителей русского языка и литературы, хирургов, инженеров-технологов.

Наиболее высокие зарплаты среди представителей рабочих специальностей работодатели предлагают слесарям-электромонтажникам, осмотрщикам вагонов и токарям-карусельщикам: от 85 до 95,5 тысячи рублей.

Больше всех из служащих зарабатывают врачи (до 100 тысяч рублей), хирурги (от 85 до 90 тысяч рублей), инженеры-проектировщики (80 тысяч рублей).

Низковостребованными по-прежнему остаются профессии юриста (0,8), бухгалтера (1,7), экономиста (0,9) с максимальной заработной платой от 60 до 81 тысячи рублей.