В Челябинской области планируют снизить налог на имущество для помощи бизнесу

Эта мера дополнит уже действующие федеральные и региональные программы

До конца ноября правительство Челябинской области планирует принять новый пакет мер поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса и ограничений, в том числе из-за системы проверки QR-кодов. Не исключено, что могут вернуться программы, эффективно сработавшие в 2020 году. Об этом на онлайн-пресс-конференции сообщила заместитель министра экономического развития региона Ирина Акбашева.

«Мы мониторим ситуацию. Нужна оценка, насколько мы проседаем в конкретных сферах. После можно оперативно включать некоторые меры поддержки. В таком режиме мы отработали 2020 год и смогли удержать ситуацию. Думаю, что до конца ноября примем новый пакет мер. В том числе рассматривается мера по снижению налога на имущество для арендодателей, чтобы они снизили арендную плату. Мы смотрим на пакеты мер, которые эффективно сработали в 2020 году», — отметила Ирина Акбашева.

Новые антикризисные меры для малого и среднего бизнеса в пострадавших сферах введены на федеральном уровне. Уже работает программа льготного кредитования «ФОТ 3.0», по которой компании МСП и социально ориентированные некоммерческие организации могут получить кредиты по льготной ставке 3% годовых. По данным уральского отделения Центробанка РФ, заявки отправили уже более 500 южноуральских предпринимателей. Они запросили в сумме 1,9 млрд рублей. Другая общероссийская мера — грант малым и средним предприятиям в размере одного МРОТ (12 792 рубля) на одного занятого. Выплаты полагаются компаниям в отраслях спорта, гостиничного бизнеса, общепита, сферах дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, организации досуга и развлечений. 7,5 тыс. заявителей запросили более 100 млн рублей.

На региональном уровне в апреле этого года уменьшены ставки по упрощенной системе налогообложения до минимально возможного уровня и расширены перечни видов деятельности, при которых может применяться патентная система налогообложения для предпринимателей в наиболее пострадавших отраслях. Это туристический и гостиничный бизнес, сфера общественного питания и спорта, организация досуга. Кроме того, представители индустрии туризма могут получать земельные участки без торгов после рассмотрения на инвестиционном совете при губернаторе.

Центр «Мой бизнес» предлагает финансовые, консультационные, имущественные услуги. Консультационные, по словам и. о. генерального директора Ирины Казанцевой, в условиях пандемии переработали. Если раньше был запрос на бизнес-планы и контент-стратегии, то сейчас предпринимателей интересуют продвижение и реализация продукции, в том числе на маркетплейсах. Пакет документов для получения финансовых услуг упрощен. Самозанятые и начинающие бизнесмены для оформления микрозайма могут предоставить только бизнес-план. Вместе с этим появились программы «Инвестируй» (на приобретение оборудования, транспорта и спецтехники) и «Бизнес-недвижимость» (на покупку коммерческой недвижимости). Также введены программа «Старт-Взлет» и новый гарантийный продукт «Стартап», предусматривающий снижение ставки вознаграждения до 0,5% годовых, отсутствие требования по наличию 30% собственного залога от суммы кредита и минимальный пакет документов. Для действующих предпринимателей установлены фиксированные ставки по микрозаймам на уровне 6,5% при наличии залога и 7,5% — под поручительство. Кроме того, для этой категории действуют налоговые каникулы.

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2021 году на помощь бизнесу направили 403,6 млн рублей, в том числе из федерального бюджета — 240,1 млн рублей, из областного — 163,5 млн рублей. В 2022 году эта сумма увеличится на 150 млн рублей.