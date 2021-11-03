В Челябинской области режим нерабочих дней продлили до 12 ноября

Такое решение 3 ноября приняли на заседании оперативного штаба

В Челябинской области режим нерабочих дней продлили с 8 по 12 ноября включительно с сохранением за работниками заработной платы. Такое решение было принято 3 ноября на заседании оперативного штаба, чтобы не допустить дальнейшее распространение COVID‑19.

Кроме того, по решению оперативного штаба на территории Челябинской области вступают в силу ряд изменений. Так, QR-коды будут необходимы для посещения досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных и иных мероприятий в закрытых помещениях с любым количеством присутствующих.

С 8 ноября QR-коды будут необходимы для посещения объектов розничной торговли с площадью торгового зала более 400 кв. метров. После 7 ноября 2021 года и до особого распоряжения QR-коды будут необходимы для посещения парикмахерских, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, фитнес-центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов и иных объектов, в которых оказывают подобные услуги.

С 1 декабря 2021 года по 9 января 2022 года вход в рестораны, кафе, столовые, бары и на иные предприятия общественного питания возможны только при наличии у посетителя (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) действующего QR-кода. Мера не распространяется на объекты питания, которые оказывают услуги для работников организаций, а также пассажирам и провожающим на территории аэропортов и железнодорожных вокзалов.

Вузы и колледжи Челябинской области с 8 ноября должны отправиться на дистант. Удаленное обучение для них продлится до 14-го числа.



Напомним, с 18 октября в регионе действуют ограничения при проведении развлекательных, спортивных и культурных мероприятий. В места массового скопления людей требуются QR-коды, подтверждающие наличие прививки от коронавируса. С 30 октября посещать все ТРК жители смогут только при наличии QR-кода.

20 октября президент России Владимир Путин объявил дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими для жителей страны. Предложение связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в стране.

Власти призывают в длинные нерабочие дни поберечь свое здоровье: оставаться дома, избегать контактов с другими людьми и пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Сейчас в Челябинской области открыты 143 стационарных пункта, где жители региона могут поставить прививку. Всего задействовано в проведении вакцинации 60 медицинских организаций. Также развернут 71 мобильный пункт вакцинации. Полный список адресов — в нашем материале. Читайте также: как подготовиться к прививке от коронавируса — рекомендации Роспотребнадзора.

Период нерабочих дней продлили также и в других российских регионах. Новгородская область стала первым регионом, который продлил нерабочий режим еще на неделю. Губернатор Сергей Жвачкин объявил до 15 ноября нерабочие дни в Томской области. Власти Курганской области также рассматривают возможность продления нерабочих дней после 7 ноября еще на неделю. В Ульяновской и Амурской областях, а также в Республике Коми власти примут решение о продлении локдауна на днях.

