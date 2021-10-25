Гостиницы и общепит в Челябинской области поддержат федеральными грантами

Пострадавшие от пандемии коронавируса малые предприятия могут получить 12,8 тыс. рублей на каждого сотрудника

Правительство РФ разработало гранты для малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированных НКО в условиях распространения коронавируса, сообщает сайт правительства РФ. Господдержку начнут перечислять МСП с 15 ноября в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) на каждого занятого. В Челябинской области МРОТ на 2021 год составляет 12,8 тыс. рублей.

«Мы должны помочь не только сохранить рабочие места, но и дать возможность быстро восстановить обороты после того, как новая волна пойдет на спад. Такая мера позволит частично покрыть пострадавшим предприятиям выпадающую часть выручки и поддержать около 3 млн человек», — считает премьер-министр Михаил Мишустин.

На господдержку смогут рассчитывать компании из гостиничного бизнеса, общепита, спорта, допобразования, бытовых услуг. С 1 ноября бизнес сможет дистанционно подать заявки в налоговую службу на гранты, они будут приниматься в течение полутора месяцев. На эти цели правительство выделит около 38,5 млрд рублей.

Представители пострадавших от пандемии COVID-19 отраслей отмечают, что при выделении грантовых средств нужно учитывать реальные зарплаты, а не МРОТ.

«Любая господдержка бизнеса в сложное для него время — это положительный момент, но мы понимаем, что в нынешней экономической ситуации для отраслей, сильно пострадавших от пандемии, предусмотренного размера гранта будет недостаточно. Считаем, что нужно выходить на уровень компенсации, сопоставимой с реальной заработной платой сотрудников малого и среднего бизнеса. Кроме зарплаты, ведутся отчисления предпринимателями во внебюджетные фонды — это еще 43%. Боюсь, что денег гранта МСП будет недостаточно», — говорит зампредседателя челябинского регионального отделения «Опоры России» Алексей Ларин.

По данным Ассоциации рестораторов и отельеров в Челябинской области, в заведениях общепита прогнозируется падение спроса в ближайшие две недели минимум на 30%, в гостиничном бизнесе — до 50%.

«Предприниматели понимают, что резко переломить ход ситуации с COVID-19 в стране вряд ли удастся, что за нерабочими днями последуют иные ограничения. Поддержка в размере 12 тыс. рублей на каждого сотрудника в виде гранта — это мало, поскольку уровень средней заработной платы в отрасли гораздо выше», — говорит представитель Ассоциации рестораторов и отельеров в Челябинской области Юрий Звонков.

По его словам, предприятия общепита и гостиничного бизнеса области до сих пор не вышли на докризисные финансовые показатели, поэтому дальнейшие трудности в привлечении потока клиентов могут усложнить ситуацию.

«Даже до пандемии небольшие предприятия сферы общепита работали с маржой около нуля или небольшой прибылью, поэтому в ситуации, когда поток гостей сократится хотя бы на 10—15%, эти предприятия уйдут в минус. Для прибыльных предприятий это порог примерно 30—35% оборота», — говорит генеральный директор центра инновационных решений «Андреев Consulting» Артур Андреев.

Выручка от всех видов службы доставки (собственная служба доставки, аутсорсинг или федеральные компании) в обычном режиме работы составляет в общей выручке заведения общепита не более 10%, считает Артур Андреев.