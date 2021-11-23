Имущество челябинского завода «Прибор» повторно выставили на продажу

Покупателя ищут для не задействованных в производстве объектов

Производственный и механосборочный корпуса, земельные участки и находящиеся на них объекты, сейчас принадлежащие АО «Завод „Прибор“» (входит в концерн «Электроприбор»), выставлены на продажу. Два аукциона на повышение проводятся на электронной торговой площадке «Росэлторг». Все предлагаемое к продаже находится в Челябинске на Комсомольском проспекте, 29 — там же, где и сам завод. Корпуса продаются пустыми. Летом этого года предприятие уже пыталось найти имуществу нового владельца, однако заявок на торги никто не подал.



Производственный корпус № 2 площадью 15 тыс. кв. м и земельный участок площадью 7,4 тыс. кв. м продают за 140 млн рублей. Кроме того, покупателю достанется все, что находится на этой территории, — трансформаторные подстанции, насосы, грузовые площадки, кондиционеры. Механосборочный корпус площадью 8 тыс. кв. м и земельный участок площадью 2,7 тыс. кв. м предлагают купить за 110 млн рублей. Рядом со зданием находятся дорога, инженерные сети, автостоянка. Заявки по обоим аукционам принимают до 9 декабря. Торги намечены на 13 декабря.

«Через аккредитованную Минпромторгом РФ „Единую электронную торговую площадку“ мы продаем непрофильные активы — незадействованные в производстве площади. Их надо отапливать, содержать, охранять. На это нужны большие средства. Вырученные с продажи имущества деньги направим на погашение долгов по налогам, чтобы не набегали пени и проценты. На производстве продажа корпусов и земельных участков не скажется. Мы не сокращаемся. У нас даже есть дополнительные площади для расширения производства. Рассматриваем варианты расширения видов продукции. Работников тоже не сокращаем, а набираем, нам нужны сотрудники»,— рассказал ИА «Первое областное» генеральный директор АО «Завод „Прибор“» Артем Санников.

Финансовые проблемы у «Прибора» начались после того, как компания «Метран», арендовавшая большую часть площадей завода, перешла в собственность американской корпорации Emerson и переехала на Новоградский тракт. Предприятие за 2014—2017 годы накопило 451 млн рублей долгов по налогам. В 2019 году «Прибор» заключил два мировых соглашения с инспекцией Федеральной налоговой службы по Курчатовскому району Челябинска, подавшей банкротный иск. Сумма долга снизилась до 436 млн рублей. В апреле этого года суд прекратил банкротное дело в отношении завода. Выплатить долг предприятие должно в ближайшие три года.

Отметим, что в июне этого года через аукцион завод «Прибор» продал десятиэтажное здание инженерного корпуса. Его купила компания «Стройинвест». Стоимость реализации имущества неизвестна, так же как и варианты использования площадей этого объекта.

Завод «Прибор» занимается разработкой и производством приборов контроля давления для ракетно-космической техники и Военно-морского флота, а также современных средств автоматизации для промышленности. У предприятия есть своя испытательная база. Завод создан в 1951 году. С 2017-го предприятие входит в состав АО «Концерн ЦНИИ „Электроприбор“» с головным офисом в Санкт-Петербурге.