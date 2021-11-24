В Челябинской области пострадавшему от COVID-19 бизнесу выдали льготные кредиты на 152 млн рублей

Предпринимателям помогают в рамках двух федеральных программ

В условиях продолжающейся пандемии COVID-19 правительство РФ запустило новые меры поддержки бизнеса. Они рассчитаны на представителей сфер, которые признаны наиболее пострадавшими от распространения коронавируса и введения ограничений для его сдерживания. Это компании из гостиничного бизнеса, общепита, спорта, допобразования, бытовых услуг, салоны красоты, стоматологии и прочие.



На получение льготных кредитов по программе ФОТ 3.0 по состоянию на 22 ноября подано 566 заявок на сумму 2,3 млрд рублей от предпринимателей Челябинской области — представителей малого и среднего бизнеса, социально ориентированных некоммерческих организаций. Из них одобрено 333 обращения на 1,4 млрд рублей. Бизнесменам выдали 152 млн рублей по 91 заявке. Об этом на онлайн-пресс-конференции рассказала министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева.

Программа ФОТ 3.0, запущенная 1 ноября, предусматривает выдачу льготных кредитов компаниям из наиболее пострадавших отраслей. Ставка — 3% годовых. Заем можно получить на полтора года из расчета один минимальный размер оплаты труда на каждого сотрудника. Срок погашения кредита — 12 месяцев. Для того чтобы получить льготный кредит, компании должны сохранить численность сотрудников на уровне не ниже 90%. Правительство РФ на программу ФОТ 3.0 направило 20 млрд рублей. Выдача кредитов продлится до 30 декабря 2021 года. В Челябинской области информации об отказах в предоставлении льготных кредитов нет.

«Так же как и в прошлом году, мы организовали мониторинг совместно со всеми банковскими организациями — партнерами по этой форме поддержки. Это сделано, чтобы получать информацию практически в ежедневном режиме о динамике поступления и одобрения заявок. Одновременно мы мониторим состояние экономической сферы. Результаты могут лечь в основу разработки новых мер поддержки и стабилизации предпринимательской деятельности», — отметила Наталья Лугачева.

Еще одна федеральная мера поддержки малого и среднего бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций — субсидии за нерабочие дни от Федеральной налоговой службы. По этой программе поступили заявления уже от почти 10 тыс. налогоплательщиков Челябинской области. Выплачено в сумме 500 тыс. рублей. Субсидия в размере одного МРОТ (12 792 рубля) на одного занятого полагается компаниям из отраслей, признанных пострадавшими от пандемии COVID-19. При этом неважно, сколько дней не работала организация. На эти цели правительство РФ выделило около 38,5 млрд рублей. Заявления ФНС принимает до 15 декабря, а выплаты завершат в течение восьми дней после этого. По данным Челябинского УФНС, отказов по этому виду поддержки почти 500. Все они находятся в работе.

«Треть отказов — из-за задолженности свыше 3000 рублей. У некоторых заявителей не указан расчетный счет. И еще одна треть отказов — это организации, которые не действуют и где работники в отчетности не отражены», — пояснила заместитель руководителя УФНС России по Челябинской области Вероника Глобина.

Убытка выручки сферы общепита в размере 40—50%, о котором сообщалось недавно, по словам представителя УФНС, не наблюдается, если учитывать данные контрольно-кассовой техники. Вероника Глобина пояснила, что предприятия общепита получают как наличную, так и безналичную выручку. Данные о последнем виде дохода налоговая служба может получить от банков только во время камеральных проверок организаций. Среди рынков, которые УФНС проверяет по федеральному проекту налоговой службы, наблюдается падение выручки в отдельных территориях — например, в Миассе и Южноуральске.