В Челябинской области инвесторам в сфере туризма предоставят землю без торгов

Южноуральские депутаты приняли соответствующий закон сразу в трех чтениях

На заседании Законодательного собрания Челябинской области принят закон, предусматривающий возможность предоставления земельных участков предпринимателям в аренду без проведения торгов, в том числе под строительство объектов туристской индустрии. Эта мера поспособствует созданию инфраструктуры для развития туризма в регионе, включая открытие отелей и заведений общепита, обустройство мест турпоказа.

Согласно федеральному законодательству, такой поддержкой могут воспользоваться инициаторы масштабных бизнес-планов в сфере социально-культурного и коммунально-бытового назначения, а также строители заправок транспортных средств природным газом. При этом понятие «объекты социально-культурного назначения» государственный закон ранее не уточнял.

Принятым южноуральским парламентом документом утверждены критерии по принадлежности объекта к образованию и науке, физической культуре и спорту, здравоохранению, социальному обслуживанию населения, культуре и искусству, а также туризму. Это позволит избежать неоднозначных трактовок.

«Данное решение избавит рынок от компаний-однодневок, которые выигрывают торги по земельным участкам с единственной целью — чтобы потом дороже их перепродать или сдать в субаренду. Такие случаи, к сожалению, не были исключением в регионе. Сейчас у реально работающего в сфере туризма бизнеса появляется конкурентное преимущество, чтобы развивать свои инфраструктурные проекты. У предпринимателей появляется уверенность в развитии бизнеса в долгосрочной перспективе, поскольку больше не придется участвовать в торгах на повышение цены, которую ранее легко „перебивали“ конкуренты, не имеющие порою вообще никакого отношения к туризму в Челябинской области», — говорит председатель совета директоров ГЛК «Солнечная долина» Олег Сиротин.

В настоящее время в регионе реализуется сразу несколько крупных инвестпроектов в сфере туризма: общий объем инвестиций составляет почти 9 млрд рублей. Механизмом предоставления земельных участков без проведения торгов уже воспользовалось более 40 организаций Южного Урала.