В России пострадавший из‑за нерабочих дней бизнес сможет получить льготные кредиты

Правительство РФ запускает программу «ФОТ 3.0»

Правительство РФ запустило новую расширенную программу льготного кредитования бизнеса «ФОТ 3.0». Распоряжение о выделении средств и постановление о параметрах обновленной программы подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«С ноября для предприятий и организаций из наиболее пострадавших отраслей возобновляется выдача льготных кредитов по ставке 3% годовых в рамках второго этапа программы „ФОТ 3.0“. На эти цели решено направить до 20 миллиардов рублей»,— говорится в пояснительной записке.

Заем можно будет получить на полтора года из расчета один минимальный размер оплаты труда на каждого сотрудника на 12 месяцев. Срок погашения кредита — 12 месяцев.

Выдача кредитов начнется 1 ноября и продлится до 30 декабря 2021 года.



Льготный кредит могут получить представители 17 отраслей, среди которых салоны красоты, химчистки, стоматологии и другие.

Для того чтобы получить льготный кредит, компании должны сохранить численность сотрудников на уровне не ниже 90%.