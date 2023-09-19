В Челябинской области инвесторы застроят 15 площадок по договорам КРТ

Бизнес займется реновацией и развитием пустующих земель

Города и районы Челябинской области на текущий момент заключили с инвесторами 15 договоров о комплексном развитии территорий (КРТ). Речь идет о реновации городских кварталов, а также о развитии пустующих и частных земель в нескольких городах региона. Об этом сегодня, 19 сентября, в прямом эфире Центра управления регионом (ЦУР) рассказал глава регионального Минстроя Юлий Элбакидзе.

По словам министра, лидером программы КРТ является областной центр, где заключено четыре договора. Два из них связаны с реновацией. Также подписаны документы о развитии территорий в Златоусте, Копейске, Магнитогорске и Снежинске.

Всего в регионе определено 80 территорий под комплексное развитие. Участки находятся в 14 муниципалитетах: Златоусте, Копейске, Кыштыме, Магнитогорске, Миассе, Озерске, Снежинске, Чебаркуле, Челябинске, Южноуральске, а также в Агаповском, Ашинском, Кусинском и Сосновском районах. Их общий градостроительный потенциал — 8 миллионов квадратных метров.

«Хотелось бы отметить, что Челябинская область — одна из первых в России, кто полностью подготовил нормативно-правовую базу для реализации механизма КРТ. Поэтому на сегодняшний день по количеству заключенных договоров мы занимаем довольно высокие позиции среди других субъектов», — подчеркнул Юлий Элбакидзе.

Напомним, ранее председатель Законодательного собрания Челябинской области Олег Гербер говорил, что благодаря закону о комплексном развитии территорий в Челябинске созданы условия для того, чтобы город территориально развивался за счет внутренних резервов, а не рос вширь. Вместо застройки окружающих мегаполис защитных лесов бизнесу предлагается осваивать уже имеющиеся в городе территории, занятые рынками, заброшенными промзонами, старыми гаражными кооперативами, ветхим жилфондом и так далее.

Этим летом администрация Челябинска представила застройщикам новые площадки, запланированные к застройке в 2024–2025 годах. Это участки старой застройки в Курчатовском, Металлургическом, Тракторозаводском, Ленинском, Советском и Центральном районах. Территории, которые не заинтересуют местные компании, мэрия собирается предложить застройщикам из других регионов России.

Незадолго до этого администрация Челябинска приняла решение о комплексном развитии территории возле ледовой арены на Северо-Западе. Там должен появиться новый микрорайон на 15 тысяч жителей. Механизм КРТ также будет использован при застройке бывшего Каширинского рынка. На его месте за пять лет вырастет жилой комплекс с домами переменной этажности, детским садом и школой. Кроме того, заключен договор о строительстве ЖК напротив отеля «Видгоф» — там, где раньше располагалось кафе «Ной». Помимо этого, жилой квартал появится на территории бывших военных городков на АМЗ.

По мнению губернатора Челябинской области Алексея Текслера, КРТ играет ключевую роль в развитии градостроительства. Об этом глава региона сказал 10 августа на торжественном приеме, посвященном Дню строителя.