Застройщики Челябинска выбрали участки для проектов КРТ

К реновации невостребованных территорий пригласят компании из других регионов

В администрации Челябинска состоялась встреча главы города Натальи Котовой с руководителями местных строительных компаний. Обсуждали дальнейшую работу по комплексному развитию территорий. Некоторые застройщики уже успешно участвуют в расселении и сносе ветхо-аварийного жилья, сообщает пресс-служба мэрии.

«В июне мы представили на рассмотрение новые площадки, запланированные к застройке в 2024—2025 годах. Многие территории вызвали интерес. Это различные участки старой застройки в Курчатовском, Металлургическом, Тракторозаводском, Ленинском, Советском, Центральном районах», — отмечают в администрации.





По данным мэрии, территории, которые не заинтересовали местные компании, предложат застройщикам из других регионов России.

Первыми проектами КРТ в Челябинске стали жилые комплексы на месте первой площадки «Конара», бывшего Каширинского рынка, а также в поселке КПЗиС. Кроме того, застроят участки возле зоопарка, гранд-отеля «Видгоф», ледовой арены «Трактор», бассейна «Электрометаллург», Колхозного поселка, кинотеатра имени Пушкина, на улице Худякова, на месте рынка «Молоток».