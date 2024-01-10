Администрация Копейска выставила на торги земельный участок под КРТ

Речь идет о незастроенной территории

В Челябинской области администрация Копейска объявила аукцион на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории в поселке Старокамышинске. Общая площадь составляет 9,5 гектара. Соответствующую информацию опубликовали на сайте «ГИС Торги».



Начальная цена аукциона составляет 2,6 миллиона рублей. Согласно информации с сайта администрации Копейска, территория расположена в жилой зоне. Там нет объектов капитального строительства и зон с особыми условиями использования территорий.

«Территория свободна от прав третьих лиц и объектов недвижимого имущества. В границах территории проходит высоковольтная линия, на кадастровом учете не стоит», — уточняется в документации.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 28 января включительно. Торги проведут 31 января. Договор будет действовать до 1 января 2030 года, следует из информации с портала «ГИС Торги».

Согласно кадастровой карте, территория, которую хотят отдать под КРТ, расположена недалеко от озера Курочкино.

Ранее администрация Копейска выставляла на аукцион пять участков для реновации в поселке Горняк. Однако торги не состоялись.

В Челябинске активно реализуют проекты комплексного развития территорий. В конце декабря прошлого года ввели в эксплуатацию первый жилой дом, построенный по программе КРТ. Речь идет о высотке в жилом комплексе «4 Ленина» на перекрестке проспекта Ленина и улицы Танкистов.