В Челябинской области более 11 тысяч человек переехали в новые квартиры из аварийного жилья

Алексей Текслер наградил лучших строителей и подвел итоги работы отрасли за прошлый и нынешний годы

На этой неделе все строители нашей страны отметят профессиональный праздник. Глава региона Алексей Текслер в четверг, 10 августа, наградил отличившихся работников отрасли и подвел некоторые итоги в этой сфере. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в этом году наш регион подойдет к плановому показателю по объему ввода нового жилья в 2 млн квадратных метров. Кроме того, область досрочно завершила программу по переселению граждан из аварийного фонда, а сейчас формируется новая областная программа. Хороший темп взят в строительстве социальных объектов, а ключевой принцип градостроительства — комплексное развитие территорий.

«Ваша профессия — одна из самых почетных и уважаемых. Ее выбирают люди, которые искренне любят свою малую родину. Кто готов трудиться для того, чтобы наши города и села росли, развивались, становились более красивыми, комфортными», — заявил Алексей Текслер.

Сейчас в строительстве работают более 170 тысяч южноуральцев. В прошлом году им удалось ввести около 1,9 млн квадратных метров жилья, а за семь месяцев нынешнего года уже возведено свыше 1,2 млн «квадратов». Глава региона выразил уверенность, что показатель по федеральному проекту «Жилье» в 2 млн квадратных метров будет перекрыт уже в этом году. Южноуральские села получат 17 реконструированных и новых объектов по программе комплексного развития сельских территорий. Еще одно достижение — досрочное исполнение программы по переселению из аварийного жилфонда.

«Мы опередили первоначальный график расселения и завершили эту программу на полтора года раньше срока. Расселили жилищный фонд площадью 172 тыс. кв. м и предоставили улучшенное жилье для более 11 тысяч человек. Сейчас формируем новую областную адресную программу для расселения домов, признанных аварийными до января 2022 года», — отметил глава региона.





По словам губернатора, при реализации новой программы предстоит расселить 198 тысяч «квадратов» старого жилья. Область набрала хороший темп в возведении социальных объектов. В 2022 году построили 28 зданий:

— 5 школ;

— 11 детсадов;

— 8 спортивных объектов;

— 3 объекта здравоохранения.

За неполный 2023 год в регионе построили уже 18 социальных объектов. В их числе многофункциональный культурный центр в Муслюмово (Кунашакский район), физкультурно-оздоровительные комплексы в Брединском и Верхнеуральском районах, а также ледовые дворцы в Озерске и Сатке. В этом же списке значатся 13 фельдшерско-акушерских пунктов. До конца этого года возведут 9 детсадов, 7 спортобъектов, 3 школы, 2 культурно-досуговых центра и ряд объектов здравоохранения.

Знаковыми проектами в Челябинской области являются центр для участников СВО и их семей, вторая очередь магнитогорского парка «Притяжение» и начало строительства университетского кампуса мирового уровня (там первые объекты появятся будущей весной). Недавно стартовали работы по возведению крытого футбольно-легкоатлетического манежа «Челябинск-Арена». Активно строятся храмы и мечети. Тем не менее в развитии градостроительства, по мнению Алексея Текслер, ключевую роль играет механизм комплексного развития территорий (КРТ): решения об этом приняты в шести муниципалитетах, а кое-где уже есть первые договоры с застройщиками. За десять лет предстоит реализовать 80 решений КРТ в 14 территориях. Отдельно губернатор поблагодарил специалистов, которые помогают восстанавливать донецкие города — Ясиноватую и Волноваху.

«Южноуральские бригады ремонтируют и строят объекты социальной инфраструктуры. Я несколько раз бывал в этих городах и всегда слышал искренние слова благодарности от местных жителей в адрес наших строителей. Спасибо всем, кто занимается этим важным и непростым трудом!»— заключил губернатор.