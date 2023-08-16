Мэрия Челябинска заключит договор о застройке микрорайона возле Ледовой арены

Документ планируется подписать до 18 сентября

Челябинская администрация заключит договор комплексного развития территории (КРТ) о возведении нового, 29-го микрорайона возле Ледовой арены с девелопером «Весна», ООО «Трест Магнитострой» и Группой компаний White Group (их структурными подразделениями). Информация опубликована на сайте мэрии.

Общая площадь застройки составит 25,9 гектара. Новый, 29-й микрорайон на 15 тыс. жителей появится в границах улиц Салавата Юлаева, Братьев Кашириных, Академика Макеева, 250-летия Челябинска в Калининском районе Челябинска. С инициативой о застройке данной территории в челябинскую мэрию обратились представители строительных организаций, которые распоряжаются земельными участками в границах будущей стройки.

«Договор комплексного развития территории планируется подписать с ООО СЗ „ИКАР ГРУПП“, ООО „Трест Магнитострой“, ООО СЗ „Западный“, ООО СЗ „Южный“, ООО СЗ „Трест-29“, ООО СЗ „Комфортный дом“, ООО СЗ „Северный“, ООО „Энергоснабжающая сетевая компания“, ООО СЗ „БМ-Групп“», — уточняется в документации.

На территории 29-го микрорайона в настоящее время ведется строительство нового аквапарка «Большая вода» (ул. Братьев Кашириных, 142). Сдача объекта намечена на четвертый квартал 2025 года. Здесь будут действовать крытые бассейны, водные аттракционы, СПА-зона, фитнес-центр, банный комплекс с бассейном, а также разместится четырехзвездочный гостиничный комплекс.

Новый, 29-й микрорайон будет оснащен всей необходимой социальной инфраструктурой, в общественных пространствах в рамках КРТ выполнят современное благоустройство, на первых этажах зданий разместят коммерческие объекты.

После подписания договора КРТ и согласования документации по планировке территории (ДПТ) проекты по застройке 29-го микрорайона застройщики презентуют на публичных слушаниях.

«Месторасположение микрорайона выгодное, поблизости размещается ряд важных спортивных и социальных объектов. Рентабельность жилья здесь будет высокая. Это будет монолитное жилье. Непосредственно к строительным работам, думаю, удастся приступить уже в первом квартале 2024 года», — сообщил представитель компании «Трест Магнитострой» Валентин Хаванцев.

По его словам, есть необходимость в разработке единой концепции микрорайона, создании единого стиля несмотря на то, что застраивать микрорайон будут разные строительные компании.