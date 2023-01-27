В Челябинске на месте бывших военных городков построят новый микрорайон

По соседству уже есть жилые комплексы

Новый микрорайон, состоящий из много- и среднеэтажных домов, построят в Советском районе Челябинска на месте закрытых военных городков № 17 и № 34. Освоение двух участков общей площадью 300 тыс. квадратных метров неподалеку от АМЗ пройдет по стандарту комплексного развития территории (КРТ). Об этом пишет сайт Bfm74.ru.





Территория военных городков обнесена забором, кое-где есть КПП; «Яндекс. Карты»

«В рамках реализации проекта КРТ предполагается многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка с общей площадью жилья не менее 141 000 квадратных метров, с размещением объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, проведением благоустройства и озеленения»,— сообщили Bfm74.ru в пресс-службе ДОМ.РФ.

Рядом с будущей стройкой находятся сквер с памятником «Скорбящие матери», Лесное кладбище, жилые комплексы «Вместе» и «Квартал О2», поселок Мебельный.





Расположение участков бывших военных городков № 17 и № 34 на «Яндекс. Карте»

ДОМ.РФ, как агент Российской Федерации по вовлечению в оборот неиспользуемых федеральных земель, получает участки бывших военных городков от министерства обороны РФ. Вместе с этим госкомпания готовит документы для будущего проекта КРТ. Этот процесс может занять 3—4 месяца. Аукцион по выбору строительной компании, которая застроит огромную территорию, могут провести уже в 2023 году. Другие подробности — на сайте Bfm74.ru.