В Челябинске началось заселение первого дома по программе КРТ

Мэрия выдала разрешение на ввод жилой высотки в эксплуатацию

Первый жилой дом, построенный в Челябинске по программе комплексного развития территорий (КРТ), ввели в эксплуатацию. Разрешение выдала администрация города. Речь идет о высотке в жилом комплексе «4 Ленина» на перекрестке проспекта Ленина и улицы Танкистов. Покупатели квартир уже получают ключи от своего нового жилья. Об этом сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

Дом на 283 квартиры состоит из четырех секций высотой от 6 до 17 этажей. Общая площадь превышает 23 тысячи квадратных метров. В высотке есть общественные пространства. На первом этаже откроются магазины и другие организации. Первый этап строительства профинансировал Сбербанк, предоставив кредит на 1 миллиард рублей.





Ранее на перекрестке проспекта Ленина и улицы Танкистов находились производственные помещения. По инициативе компании «Голос. Девелопмент» и промышленной группы «Конар» в октябре 2021 года был заключен первый договор на реализацию проекта КРТ. Строительство началось два года назад.

«Механизм КРТ позволяет не просто развивать пустующие или стагнирующие территории, но и решать проблему с аварийными домами, существенно обновлять и увеличивать жилой фонд и, конечно же, улучшать облик города. Челябинск больше не будет расширяться, все усилия муниципалитета и застройщиков мы направим на развитие в нынешних границах города»,— отмечает глава Челябинска Наталья Котова.

Жилой комплекс «4 Ленина» будет состоять из трех домов. Сейчас идет строительство второй высотки. Ее ввод запланирован на 2024 год. Третий дом достоят в 2025-м. В микрорайоне будет центральная площадь с сухими фонтанами, пешеходный бульвар с кафе и магазинами, «карманный» парк. Будет реализована единая концепция закрытых дворов без машин. Общественный порядок обеспечит центр мониторинга, куда выводятся данные с камер наблюдения. Планируется строительство многоуровневой парковки.







Проекты КРТ в Челябинске реализуются на 11 территориях общей площадью более 74 гектаров. Градостроительный потенциал превышает 1,2 миллиона квадратных метров жилья. В Калининском и Центральном районах уже идет строительство домов общей площадью 110 тысяч квадратных метров. В Ленинском и Советском районах перед началом работ расселят 18 домов площадью 3,1 тысячи квадратных метров. Шесть многоквартирников являются аварийными.