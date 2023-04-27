Наталья Котова показала проект будущего жилого комплекса на проспекте Ленина в Челябинске

Дома возведут на пересечении с улицей Артиллерийской

Современный жилой комплекс в Челябинске на пересечении проспекта Ленина и улицы Артиллерийской возведет компания «Голос. Девелопмент». Представители компании презентовали главе города Наталье Котовой проект застройки. Градоначальница же показала эскизы подписчикам своего телеграм-канала.

Напомним, на участке ранее располагалось кафе «Ной». Участок в границах улицы Артиллерийской, проспекта Ленина, автодороги Меридиан в Тракторозаводском районе стал территорией комплексного развития. Это территория напротив отеля «Видгоф». Общая площадь его — 2,58 га. Право на заключения договора КТР выиграла компания «Голос. Девелопмент». Здесь появится современный жилой комплекс, который Наталья Котова назвала «украшением центра Челябинска».

«Архитектура домов стилистически будет перекликаться с соседними зданиями, построенными в стиле так называемого „сталинского ампира“», — пояснила она своим подписчикам.

После запуска домов челябинцы получат благоустроенную пешеходную связь по левой стороне проспекта Ленина от Тракторозаводского района до парка Гагарина.