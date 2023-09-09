Территориальное развитие Челябинска будет обеспечиваться внутренними резервами

Председатель ЗСО Олег Гербер рассказал о скрытой взаимосвязи между «зеленым поясом» и комплексным развитием территорий

В Челябинске создана законодательная база для того, чтобы город развивался за счет внутренних резервов, а не рос вширь. Об этом сегодня, 9 сентября, рассказал председатель областного Законодательного Собрания Олег Гербер во время телемарафона ОТВ, посвященного Дню города.

По словам Олега Гербера, будущее территориальное развитие областного центра программируют две на первый взгляд не связанных между собой инициативы парламентариев: о «зеленом поясе» Челябинска и о комплексном развитии территорий.

Закон о защите городских лесов ограничивает строительство новых микрорайонов за счет вырубки зеленых массивов.

«Закон говорит, что если кто-то что-то собирается вырубать, то спросить надо, во-первых, у людей: провести публичные слушания и так далее. Конечно, совсем ничего не строить не получится. Но можно быть уверенными, что с зеленым поясом, или щитом, как его еще называют, ничего не произойдет», — подчеркнул председатель ЗСО.

С другой стороны, застройщикам предлагается осваивать уже имеющиеся в городе территории, занятые рынками, заброшенными промзонами, старыми гаражами, ветхим жилфондом и так далее. Снести лишние постройки и возвести на их месте многоквартирные дома или коммерческую недвижимость позволяет принятый два года назад закон о комплексном развитии территорий.

«Раньше мы не могли компенсировать жителям, скажем так, потерю жилплощади, если дом не признан аварийным. Сейчас все возможности для этого есть. Теперь правила игры и для застройщиков, и для властей стали понятными и прозрачными», — пояснил Олег Гербер.