В Челябинске выбрали проектировщика новой трамвайной линии в Ленинский район

Новую ветку проложат по мосту от железнодорожного вокзала до улицы Гагарина

Компания «Уралгипротранс» из Екатеринбурга победила в аукционе на проведение изыскательских работ и создание проектной документации для строительства трамвайной линии по улице Дзержинского от железнодорожного вокзала до улицы Гагарина. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Всего в торгах участвовали шесть организаций. Екатеринбуржцы предложили выполнить работы за 147,85 млн рублей при начальной стоимости 197 млн рублей. «Уралгипротранс» принимал участие в строительстве путепровода через железнодорожные пути в 1994—2000 годах.

О планах построить трамвайную линию от железнодорожного вокзала к деловому центру «Аврора» объявляли в апреле 2022 года. Технико-экономическое обоснование строительства новой трамвайной линии разработали к ноябрю. Документы готовил Челябинский дорожно-транспортный проектный институт. Схему размещения будущей ветки одобрили на публичных слушаниях в конце ноября 2022 года. В январе 2023-го мэрия Челябинска утвердила документацию по планировке территории под новые трамвайные пути.





Схема размещения будущей трамвайной ветки; пресс-служба администрации Челябинска

Как сказано в техническом задании, на мосту нужно оставить три полосы для движения автомобилей. Проезжую часть путепровода планируют расширить на одну полосу в каждую сторону. Трамвай пройдет по центру моста. Будут ли велодорожки, решит проектировщик. Кроме того, предусмотрено озеленение — высадят лиственные и хвойные деревья, кустарники, газон с многолетними травами.



Предусмотрено два этапа работы. Первый — инженерные, геодезические, экологические изыскания — необходимо завершить до 1 мая 2024 года, второй — спроектировать трамвайную ветку в виде эстакады — до 1 августа. Получить положительное заключение Госэкспертизы нужно до 1 октября 2024 года. После этого можно будет приступать к строительству.

«В рамках развития трамвайной сети и перспективного проекта метротрамвая планируется не просто капремонт трамвайных путей, но и строительство новых линий, связок маршрутной сети. Ключевая для нас линия — продление трамвайного движения от железнодорожного вокзала по улице Дзержинского до улицы Гагарина. Чтобы жители Ленинского района могли доехать на трамвае не только со стороны улицы Рождественского, но и напрямую от вокзала. Это позволит продлить часть трамвайных маршрутов в Ленинский район от вокзала, где сейчас тупик. В будущем при реализации проекта метротрамвая часть его маршрутов также продлится через железнодорожные пути», — рассказал ИА «Первое областное» заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров.

Финансирование на проектирование и строительство новой трамвайной ветки предусмотрено программой развития электротранспорта Челябинской агломерации. На работы направят ориентировочно 2,7 млрд рублей. Средства планируют привлечь в виде инфраструктурного бюджетного кредита.

Первое название «Уралгипротранса» — «Уралтранспроект». Он был создан в 1936 году как уральское отделение Всесоюзного проектно-изыскательского объединения «Союзтранспроект». ОАО «Уралгипротранс» («Уральский проектно-изыскательский институт транспортного строительства») начало работу в апреле 1993 года. Организация зарегистрирована в Екатеринбурге, указано в базе «СБИС». Генеральным директором является Николай Игнатьев, а владельцы скрыты. Чистая прибыль в 2022 году составляла 96,1 млн рублей.

«Уралгипротранс» принимал участие в строительстве метро в Екатеринбурге, трамвайной линии из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму, транспортных развязок и мостов в уральской столице, станции «Проспект Вернадского» Московского метрополитена, реконструкции вокзалов на станциях Екатеринбург и Уфа, строительстве моста через реку Каму в Пермском крае, железнодорожного пункта пропуска через госграницу в Орске, развитии станции Курган. В Челябинской области институт работал в 1970-х годах. Он принимал участие в реконструкции локомотивного депо станции Златоуст, строительстве рефрижераторного депо на станции Троицк, развитии станции Магнитогорск-Грузовой и станций на территории Челябинска. В 2010-х компания проводила инженерные изыскания в рамках ныне замороженного проекта высокоскоростной магистрали между Челябинском и Екатеринбургом.