Власти Челябинска утвердили участок под строительство новой трамвайной линии

Новая ветка напрямую соединит Ленинский район с центром города

Глава Челябинска Наталья Котова накануне, 10 января, подписала постановление об утверждении документации по планировке территории и проект межевания территории под строительство новой трамвайной линии по улице Дзержинского. Ветка соединит Ленинский и Советский районы. Согласно документу, опубликованному на официальном сайте администрации города, планы были утверждены после проведения публичных слушаний, где одобрили транспортные намерения властей.

Речь идет о будущей ветке от железнодорожного вокзала до улицы Гагарина, которая напрямую соединит Ленинский и Советский районы.

«Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — говорится в тексте постановления.

Проектируемая трамвайная линия, как говорится в пояснительной записке, будет иметь протяженность 3500—4200 метров. Она пройдет по путепроводу, проезжую часть которого расширят, при этом останутся три полосы движения в одну сторону, а протяженность объекта составит от 800 до 1200 метров. Также на участке будущей застройки намерены установить новую трансформаторную подстанцию.

Ранее на публичных слушаниях у жителей Ленинского района возникали вопросы и предложения. Так, например, была высказана идея о создании троллейбусной линии на путепроводе. Тем не менее чуть позже в своем телеграм-канале замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров заявил, что троллейбусный маршрут планируется продлить по путепроводу, но там будут курсировать машины на автономном ходу.



Автор: Марат Худяков